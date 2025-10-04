想去花蓮救災！他火速轉運費「領雨靴」　見1細節抓包：根本詐騙

▲原PO想領免費的雨靴，沒想到卻遭騙。（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「當下我心裡立刻警鈴大作，覺得這根本是詐騙！」近日內政部警政署「165打詐儀錶板」分享案例，當事人30日滑社群平台，看見有人說要去花蓮協助救災，並會提供免費雨靴，所以她就聯繫對方，並轉了58塊過去，只是沒想到，這個人傳給他的連結根本有問題，根本就是詐騙！

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日以「只為拿雨靴救災，辛苦積蓄險遭劫」為標題分享案例，當事人9月30日滑Threads時，看到一則說要去花蓮協助救災的貼文，「並且會免費提供雨靴，只是要自己先支付運費」。

由於當事人本來就打算去花蓮，所以就私訊該帳號，「對方一開始態度很誠懇，我便加入對方LINE暱稱『陳靜怡』帳號，並在10月2日用我的玉山銀行帳戶轉了新台幣58元到他提供的中國信託帳號，接著我便去處理自己的事」。

但過了幾個小時後，該帳號卻說要核對金流、製作感謝名冊，所以要當事人點選連結進行「實名制認證」。當事人點進連結後，發現頁面要他輸入銀行卡號，因此「當下我心裡立刻警鈴大作，覺得這根本是詐騙！」因為常理來說，若只是單純寄送物資，根本不用這些程序，末5碼就可以核對身分了。

當事人當下馬上中斷和對方的聯繫，並且到警察局報案，「這次我確實被騙了，雖然實際損失只有58元，但讓我感受到網路詐騙無孔不入。」他也以自身經驗提醒其他人，「詐騙集團會利用人們的善心與信賴，包裝成公益活動或優惠資訊，引誘你先付小額金錢。等你上鉤後，他們會再一步步增加條件，要求更多個資、更多金錢」，所以千萬不要輕信網路上的不明廣告，更不要因為金額小就鬆懈。

對此，內政部警政署「165打詐儀錶板」分享防詐小撇步。

1、 花蓮救災，請循官方公布的途徑辦理（馬太鞍溪堰塞湖資訊專區，www.hl.gov.tw/ysh），才有保障，切勿輕信網路朋友貼文與廣告。



2、 不要點擊陌生人提供的連結。



3、 救災，卻要輸入金融帳戶資訊，一定是詐騙。



4、 對陌生人保持警覺，有詐騙疑慮，務必先撥打165。