生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

想去花蓮救災！他火速轉運費「領雨靴」　見1細節抓包：根本詐騙

▲雨靴,雨鞋,下雨。（圖／pexels）

▲原PO想領免費的雨靴，沒想到卻遭騙。（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「當下我心裡立刻警鈴大作，覺得這根本是詐騙！」近日內政部警政署「165打詐儀錶板」分享案例，當事人30日滑社群平台，看見有人說要去花蓮協助救災，並會提供免費雨靴，所以她就聯繫對方，並轉了58塊過去，只是沒想到，這個人傳給他的連結根本有問題，根本就是詐騙！

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日以「只為拿雨靴救災，辛苦積蓄險遭劫」為標題分享案例，當事人9月30日滑Threads時，看到一則說要去花蓮協助救災的貼文，「並且會免費提供雨靴，只是要自己先支付運費」。

由於當事人本來就打算去花蓮，所以就私訊該帳號，「對方一開始態度很誠懇，我便加入對方LINE暱稱『陳靜怡』帳號，並在10月2日用我的玉山銀行帳戶轉了新台幣58元到他提供的中國信託帳號，接著我便去處理自己的事」。

但過了幾個小時後，該帳號卻說要核對金流、製作感謝名冊，所以要當事人點選連結進行「實名制認證」。當事人點進連結後，發現頁面要他輸入銀行卡號，因此「當下我心裡立刻警鈴大作，覺得這根本是詐騙！」因為常理來說，若只是單純寄送物資，根本不用這些程序，末5碼就可以核對身分了。

▲雨靴,雨鞋,下雨。（圖／pexels）

當事人當下馬上中斷和對方的聯繫，並且到警察局報案，「這次我確實被騙了，雖然實際損失只有58元，但讓我感受到網路詐騙無孔不入。」他也以自身經驗提醒其他人，「詐騙集團會利用人們的善心與信賴，包裝成公益活動或優惠資訊，引誘你先付小額金錢。等你上鉤後，他們會再一步步增加條件，要求更多個資、更多金錢」，所以千萬不要輕信網路上的不明廣告，更不要因為金額小就鬆懈。

對此，內政部警政署「165打詐儀錶板」分享防詐小撇步。

1、 花蓮救災，請循官方公布的途徑辦理（馬太鞍溪堰塞湖資訊專區，www.hl.gov.tw/ysh），才有保障，切勿輕信網路朋友貼文與廣告。

2、 不要點擊陌生人提供的連結。

3、 救災，卻要輸入金融帳戶資訊，一定是詐騙。

4、 對陌生人保持警覺，有詐騙疑慮，務必先撥打165。

10/03 全台詐欺最新數據

430 1 6717 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

網友要幫買東西　警揭露隱藏詐騙陷阱

網友要幫買東西　警揭露隱藏詐騙陷阱

30歲的陳姓女子日前在社群軟體X上認識一名網友，對方聲稱需要她透過「美聯社帳號」協助購物。陳女察覺可疑後向內埔警分局求助，員警立即指出這是詐騙集團常見手法，通常會藉幫忙購買為名，再引導受害人操作提款機或提供物流碼，最終竊取帳戶金錢。警方也藉此宣導，只要涉及操作帳號或機台指示，都是典型詐騙。

民眾見「鞋盒交易」報警　警方逮車手阻600萬詐騙

民眾見「鞋盒交易」報警　警方逮車手阻600萬詐騙

詐團只用一句話　受害者被騙53萬

詐團只用一句話　受害者被騙53萬

屏東市中秋燈飾爆紅　不肖份子假冒詐騙

屏東市中秋燈飾爆紅　不肖份子假冒詐騙

薔薔爸險遭奪產　他改名再騙600萬

薔薔爸險遭奪產　他改名再騙600萬

詐騙雨靴打詐儀錶板

