熱心民眾遛狗見「鞋盒交易」急報案　警逮車手保民眾600萬血汗錢

記者楊永盛、葉品辰／新竹報導

新竹縣竹北市一處公園日前發生一起詐騙面交案，一位民眾9月17日下午牽著愛犬散步時，意外發現兩名男子神情慌張，在廁所旁交付一個鞋盒大小的紙箱，舉止相當可疑。他立刻直覺可能與詐騙有關，趕緊撥打110報警。警方火速趕抵現場，果然在鞋盒內查獲高達600萬元現金，並當場逮捕一名詐騙車手，成功阻止鉅款落入詐團手中。

▲警方接到通報趕抵現場，在鞋盒內查獲600萬元現金，當場逮捕詐騙車手。（圖／記者楊永盛翻攝）

竹北警分局指出，遭詐騙鎖定的受害者為一名婦人，她透過LINE認識自稱單身的男網友，對方以甜言蜜語博取信任，隨後誘導她下載假投資APP，再由詐團假冒客服提供「錢包地址」，指示她透過假幣商購買泰達幣（USDT）。詐團最後更要求以現金面交方式交付，婦人誤信話術，將600萬元現金裝進鞋盒準備赴約，所幸警方及時介入，避免財產全數遭騙。

新竹縣警局表示，本案能順利破獲，要歸功於熱心民眾的警覺與即時報案，將頒發感謝狀表揚，並再次提醒民眾，近期「假交友、假投資」詐騙猖獗，詐團常以高獲利誘惑受害者，切勿輕信陌生投資管道，更不要依陌生人指示攜帶現金面交。若遇到疑似詐騙情況，務必撥打165反詐騙專線或110報警，才能避免落入陷阱。