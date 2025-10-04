一句「馬上會有更大金額盜刷」　受害者被騙53萬元

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友去年8月間在拍賣網站購買一個2000元的抱枕，沒想到今年10月1日突然接獲通知信用卡資料外流，對方還說「馬上會有更大金額盜刷」，令他心生恐慌，不知不覺便照著指示操作，最終損失53萬多元。

▲受害網友被詐團的一句話擾亂判斷能力，最終被騙了53萬多元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日分享一起案例，受害網友表示，去年8月間他透過知名拍賣網站購買一個抱枕，花費2000元，並使用信用卡付款，原本以為只是一次平常的網購，沒想到今年10月1日晚上9時許突然接獲一通「銀行客服」電話。

受害網友提到，假客服說他的信用卡資料外流，必須立即透過網路匯款才能解除風險，當下他很慌亂，竟真的按照指示操作，結果被騙走53萬多元。

受害網友說，事後回想起來，假客服的通話內容充滿矛盾，卻因為一句「馬上會有更大金額盜刷」，就讓他陷入驚慌失措的狀態，進而失去判斷能力，掉入陷阱，等到掛斷電話冷靜下來，才驚覺被騙。

警方提醒，民眾若接到來電自稱銀行或政府單位，切勿依照對方的指示操作匯款，應先撥打官方客服電話或165反詐專線查證，以免受騙造成財產損失。