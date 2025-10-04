屏東市公所中秋燈飾爆紅　不肖份子假冒公所臉書詐騙

▲屏東市公所中秋燈飾人氣爆棚，驚現詐騙冒用。（圖／屏東市公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市千禧公園中秋燈飾因創意設計與溫馨氛圍廣受好評，吸引大量民眾前來打卡拍照，網路點閱與社群關注度屢創新高。高流量的同時，市公所發現有不肖人士假冒「屏東市公所」臉書粉絲專頁，散布虛假訊息，宣稱有免費研習課程，並引導民眾點擊Line連結加入自稱「陳志工」的帳號，進而以話術誘導詢問個人資料或進行金錢交易。

這類詐騙手法常利用民眾對活動、贈品或熱門話題的好奇心，刻意製造「官方」的假象，使人誤以為是市公所官方活動。市公所再次提醒民眾，官方舉辦的課程與活動，均會透過官網、官方臉書粉絲專頁或正式新聞稿對外發布，不會要求加入私人Line帳號或提供個人資料。

市長周佳琪鄭重呼籲市民：

1. 市公所不會以任何名義要求民眾提供私人Line帳號及其他通訊方式

2. 官方活動資訊僅公布於屏東市公所官網及官方臉書粉絲專頁，或以新聞稿對外發布，請勿輕信來路不明訊息。

3. 不點擊可疑連結，以免被盜取資訊。

4. 不提供任何個人帳戶、切勿聽信歹徒指示操作ATM

5. 若接獲可疑訊息，請立即撥打165反詐騙專線或向警方報案。

她表示：「屏東的美好不該被詐騙所污染。看到民眾因詐騙受騙，真的令人心疼。市公所將持續強化資安防護，也呼籲市民朋友提高警覺，和市公所一起守護資訊安全，讓中秋的光亮只照亮幸福，不照進詐騙。」

市公所已針對可疑臉書及Line帳號進行檢舉，也請市民朋友協助檢舉可疑帳號，共同保護自己與親友的資訊安全。

防詐三要訣：冷靜、查證、報警

反詐騙專線：165

市公所服務專線：08-7535253

屏東市公所再次提醒市民朋友，請提高警覺，勿讓詐騙有機可乘，讓我們一起守護屏東的誠信與安全，讓每個人都能安心享受中秋佳節的美好時光。