網友拜託幫買東西！屏東女急報案　內埔警揭隱藏詐騙陷阱

▲內埔警方提醒陳女遇到詐騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

30歲的陳姓女子日前在社群軟體X上認識一名網友，對方聲稱需要她透過「美聯社帳號」協助購物。陳女察覺可疑後向內埔警分局求助，員警立即指出這是詐騙集團常見手法，通常會藉幫忙購買為名，再引導受害人操作提款機或提供物流碼，最終竊取帳戶金錢。警方也藉此宣導，只要涉及操作帳號或機台指示，都是典型詐騙。

內埔警分內埔所警員利志中、鍾畇青，日前巡邏勤務時，遇一女子到派出所報稱，疑似遭到詐騙，請警方協助。

這名30歲的陳姓小姐疑遇到詐騙，向警方表示，她在社群軟體X上認識一名網友，後續網友要她操作美聯社帳號購買物品，自己懷疑可能是詐騙，求助內埔警分局，員警員警告知陳女，這是詐騙集團的話術，對方會先藉由幫忙買東西名義，後續再引導操作提款機台，或是提供一串物流碼，請她照指示操作，最後就是要騙取她的帳戶金錢。

員警也藉機向陳女宣導各類型詐騙手法，並提醒任何要操作帳號系統、機台的要求，都是詐騙，陳女對於警方協助不斷道謝。

分局長江世宏表示，現今詐騙信息充斥，民眾如果接到陌生來電或者是不認識的網友，以各種名義請求協助或投資等，務必提高警覺。有任何疑問請撥打165、110詢問，或直接到派出所找警察幫忙。