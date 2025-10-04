飆仔慘了！AI警勤上路助查註銷偽造車牌　潮州警1個月查獲27起

▲潮方警巡邏啟動AI警勤系統，查獲偽照車牌。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

潮州警分局自9月起全面導入「AI警勤系統」輔助巡邏，具備智慧辨識與自動追蹤功能，可即時比對車牌並鎖定異常車輛，讓違規駕駛無所遁形，已藉此處理過27件相關案件，其中駕駛以偽造號牌規避取締，仍遭AI精準識破，展現科技執法的高效能。

屏東縣政府警察局甘炎民局長於8月1日到任後，重視警察適時導入科技工具，以降低基層同仁執法壓力；潮州警分局自9月起，透過AI系統共取締號牌註銷21件、失竊車輛2件、侵占車輛2件、假車牌2件， 有駕駛人試圖以偽造號牌規避取締，仍被系統精準比對識破查獲。

潮州警方表示，依據最新修正的《道路交通管理處罰條例》，使用偽造、變造或蒙領車牌者，最高可處新臺幣七萬二千元罰鍰，警方並可當場移置保管車輛；若情節重大，甚至可能沒入銷毀車輛。同時，行為人亦可能觸犯刑法偽造文書罪，最高可處一年以下有期徒刑、拘役或罰金。

潮州警分局說，AI 警勤系統大幅縮短了查緝時間，也降低了員警人力負擔，讓巡邏勤務更精準、更聚焦。未來將持續推廣應用，建構智慧警政新模式，全面提升交通安全與治安維護。警方也呼籲駕駛人，切勿心存僥倖使用假車牌或規避稽查，否則將面臨重罰與刑責，得不償失。