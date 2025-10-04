毒駕遇警緊張頻回頭！東港警鷹眼發現　圍捕逮通緝犯抄出安毒

▲東港警方逮獲通緝犯及毒駕男子送辦。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

東港警分局員警3日晚巡邏時，發現一輛自小客車駕駛因身旁有警車而頻頻回頭注意，行車方向搖擺不定，隨後又未打燈左轉，立刻上前攔查時，駕駛竟加速逃逸，最後逃進死巷遭警民合力圍捕，當場逮獲柯姓通緝犯與邱姓毒駕駕駛，並查扣逾百公克安非他命，訊後分別依法送辦、押解歸案。

東港警分局東港派出所副所長曾仁宏、警員鍾睿庭等2人巡邏時，於10月3日20時40分許發現1輛自小客車駕駛發現有巡邏警在旁後頻繁轉頭注意警方動向且方向搖擺不定，後見該車未打方向燈而左轉駛離，員警立即開啟警示燈攔查該自小客車，駕駛見狀立即加速拒檢逃逸。

現場員警立即請求支援，勤指中心迅即通報鄰近警力實施攔截圍捕，員警發現該車尾隨後見該車開入死巷旋即跟進，副駕乘客見前方無路可逃，立即下車欲徒步逃逸，員警亦徒步追逐，追逐過程中並呼叫路邊民眾幫忙，最後警民合力逮捕43歲柯姓男子(經查柯嫌為高雄院檢均發布通緝犯)，現場並查扣逾百公克之二級毒品安非他命等證物，全案於調查後柯嫌依違反毒品危害防制條例移送屏東地檢署偵辦；另名45歲駕駛邱姓男子依涉嫌公共危險(毒駕)移送屏東地檢署偵辦。

屏東縣政府警察局甘炎民局長到任後，要求所屬強力打擊毒品、詐欺犯罪，並以自身實務經驗與警政理論結合的心得指導各單位，此次員警的巡邏勤務即是經過分析，統合了防制車手、查緝毒品、打擊酒(毒)駕等熱時熱區，規劃出的巡邏路線，透過精準執法的策略方向，進而一舉查獲大量毒品。