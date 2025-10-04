相擁鄭麗文！黃敏惠盼國民黨「世代接棒」　籲扮好「桶箍角色」

▲鄭麗文拜訪黃敏惠 。（圖／翻攝鄭麗文臉書）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席選舉競爭激烈，候選人頻接觸地方人士，盼能獲得選票。候選人之一、前立委鄭麗文昨晚與嘉義市長黃敏惠見面，鄭透露，黃敏惠替她加油打氣，也特別呼籲團結，她說，黨主席一定要扮演好桶箍的角色，不讓基層支持者擔憂，她還希望國民黨不僅完成「世代接棒」，還可以「世代皆棒」。

鄭麗文臉書上PO出她與黃敏惠見面過程，其中幾張照片還是黃與鄭相擁的照片。鄭提到，昨天晚上她特別趕到嘉義拜訪「勇媽市長」黃敏惠，黃即將赴美交流參加活動，特別在啟程前給鄭麗文送上中秋的祝福，替她加油打氣。

鄭麗文指出，黃敏惠是她以前在立法院的老同事，鄭過去也曾多次到嘉義為她站台。黃敏惠說，現在全台執政縣市當中，本黨的女性縣市長佔多數，「我們女生要互相幫助」。不過她也感嘆，女性從政「會遇到很多挑戰」。

鄭麗文表示，現在民進黨掌握一切資源、專斷獨行，財劃法通過之後，嘉義市雖然表面上統籌款增加66億，但行政院卻反向刪減地方補助款，再加上事權下放、地方配合款比例增加，嘉義市明年的預算實際上是大幅縮水，甚至直接影響到市府照顧弱勢的社福支出。

鄭麗文透露，提起台灣當前面對內外的挑戰，包括花蓮風災、兩岸局勢緊張、美國關稅海嘯對農業及中小企業的衝擊等，黃敏惠語重心長的說，這些都需要他們運用智慧去面對。正因如此，她更希望國民黨能夠有所突破，不只為了本黨，也為了國家。

鄭麗文說，黃敏惠替她加油打氣，也特別呼籲團結，她說，黨主席一定要扮演好桶箍的角色，不讓基層支持者擔憂，她還希望國民黨不僅完成「世代接棒」，還可以「世代皆棒」。

鄭麗文最後表示，感謝最溫暖的勇媽市長，她當選黨主席之後，一定會努力團結全黨、團結全台灣、把政權拿回來。不僅如此，更要借鑒黃敏惠在南台灣的寶貴經驗，深耕南台灣，讓國民黨的南部同志們不再孤軍奮戰。



