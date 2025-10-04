金安保「安心33」是假的！非法賣保險吸金破億　董事長羈押禁見

▲金安保網路平台涉靠著保險業務非法吸金破1億元，法院裁定董事長羈押禁見。（圖／資料照）



文／中央社

金安保網路平台涉藉銷售「安心33互助保障」，非法經營保險業務吸金逾新台幣1億元。新北地檢署日前發動搜索查扣現金、帳戶款項千萬元，3日向法院聲押禁見公司負責人獲准。

新北地檢署指出，金安保網路平台109年間銷售「安心33互助保障」，宣稱會員每月繳互助費3600元、每年支付1200元年費，互助費繳滿36期後，即享25萬元身故互助金，或可終止契約退還110%互助費總繳金額。繳滿60期後則享33萬元身故互助金，或繳滿30萬後可終止契約，退還110%互助費總繳金額。

經查，民眾被吸引加入「安心33互助保障」會員後，張男等人隨即將收取的互助費、年費，支付業務員佣金後，挪為己用，犯罪所得超過1億1500萬元。

新北地檢署今年10月1日指揮刑事警察局，至新北三重區、新莊區等12處搜索，查扣現金、帳戶款項逾新台幣1000萬元，並拘提負責人張男、監察人吳男、執行長丁男及2名員工共5人到案。

檢方訊問後，以涉嫌違反保險法非法經營保險業務、刑法詐欺取財、銀行法非法吸金、多層次傳銷管理法、商業會計法、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等，3日向法院聲請羈押張男、吳男、丁男3人，另2名員工則諭令各5萬元交保。 法院3日傍晚裁定張男收押禁見，吳男、丁男分別以100萬、50萬元交保，皆限制住居及接受電子腳鐐監控。