社會 社會焦點 保障人權

金安保「安心33」是假的！非法賣保險吸金破億　董事長羈押禁見

▲▼新北地檢署。（圖／記者陳煥臣攝）

▲金安保網路平台涉靠著保險業務非法吸金破1億元，法院裁定董事長羈押禁見。（圖／資料照）

文／中央社

金安保網路平台涉藉銷售「安心33互助保障」，非法經營保險業務吸金逾新台幣1億元。新北地檢署日前發動搜索查扣現金、帳戶款項千萬元，3日向法院聲押禁見公司負責人獲准。

新北地檢署指出，金安保網路平台109年間銷售「安心33互助保障」，宣稱會員每月繳互助費3600元、每年支付1200元年費，互助費繳滿36期後，即享25萬元身故互助金，或可終止契約退還110%互助費總繳金額。繳滿60期後則享33萬元身故互助金，或繳滿30萬後可終止契約，退還110%互助費總繳金額。

經查，民眾被吸引加入「安心33互助保障」會員後，張男等人隨即將收取的互助費、年費，支付業務員佣金後，挪為己用，犯罪所得超過1億1500萬元。

新北地檢署今年10月1日指揮刑事警察局，至新北三重區、新莊區等12處搜索，查扣現金、帳戶款項逾新台幣1000萬元，並拘提負責人張男、監察人吳男、執行長丁男及2名員工共5人到案。

檢方訊問後，以涉嫌違反保險法非法經營保險業務、刑法詐欺取財、銀行法非法吸金、多層次傳銷管理法、商業會計法、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等，3日向法院聲請羈押張男、吳男、丁男3人，另2名員工則諭令各5萬元交保。 法院3日傍晚裁定張男收押禁見，吳男、丁男分別以100萬、50萬元交保，皆限制住居及接受電子腳鐐監控。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【嚇到靈魂出竅】老公見鬼臉高8度慘叫跌坐在地XD

相關新聞

即／10年傷7人！苗栗惡魔男隨機殺人　檢方聲押禁見

即／10年傷7人！苗栗惡魔男隨機殺人　檢方聲押禁見

苗栗市中正路2日下午3時46分發生隨機砍人案！48歲邱姓男子10年前在超商曾犯下砍殺4人未遂的案件，未料今年3月服刑完畢出獄後再度於同間超商持刀攻擊，造成1名50歲林姓男子與2名11歲女童受傷，今(3日)下午移送苗栗地檢署，稍早經複訊約1小時後，檢方認其涉犯成年人故意對兒童犯殺人未遂、成年人故意對兒童犯傷害罪、殺人未遂、傷害等4項罪嫌重大，向法院聲請羈押。

連假事故率暴增5成！盤點三大風險路段　你的車險保障夠用嗎？

連假事故率暴增5成！盤點三大風險路段　你的車險保障夠用嗎？

即／美濃大峽谷盜採延燒！　又一地主到案遭聲押

即／美濃大峽谷盜採延燒！　又一地主到案遭聲押

約用人員騙輔具補助！1年A走3千萬　3人聲押

約用人員騙輔具補助！1年A走3千萬　3人聲押

富邦產險攜手USPACE打造「即時計費保險」　獲金管會核准試辦

富邦產險攜手USPACE打造「即時計費保險」　獲金管會核准試辦

