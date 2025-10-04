美政府關門恐到下週　白宮：裁員是不幸後果

▲白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國聯邦政府已進入關門狀態三天，聯邦參議院再度否決撥款法案，僵局恐拖延至下週。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）警告，若關門情況持續，裁員可能成為無法避免的結果。兩黨在健保補貼問題上寸步不讓，政府何時恢復運作仍是未知數。

在政府停擺背景下，民主黨與共和黨各自提出的撥款法案均未能在參議院獲得足夠支持。共和黨主張通過一項不附加條件的臨時撥款方案，維持政府運作七週；而民主黨則堅持加入延長健保稅收補助的條款，確保社會政策不受影響。參議院因週末休會，僵局恐怕將延續至少數日。

白宮方面已釋出裁員可能的信號。李威特在記者會上表示，白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）正與各部門密切合作，評估需要削減的範圍。她強調，政府停擺的後果非常嚴重，約75萬名公務員可能被迫休無薪假，直到危機解除前無法領到薪水。

川普（Donald Trump）政府呼籲民主黨議員支持「乾淨版」撥款法案，以避免更多損害。然而，法案需獲得參議院100席中的60票才能通過，共和黨仍差距7票。此僵局不僅影響政府運作，更牽動民眾福利，成為美國政治僵持的最新縮影。