最後身影曝！30歲男心靈療癒慘死...「突破關卡」不成淪冤魂

記者邱中岳／台北報導

北市中山區一處大樓，9月底被人發現一名男子陳屍在心靈療癒協會裡，警方到場發現男子骨瘦如柴，且身上有不明傷痕，男子送往醫院搶救，家屬悲痛放棄急救，檢警也在2日會同相驗遺體，據悉，案發當時王姓女創辦人以及其他3名師兄弟，正在替死者做密宗大禮拜「突破關卡」，目前警方也將持續釐清男子死因。

▲大直一處大樓裡的心靈協會，發現一名男子陳屍辦公室，監視器也拍下男子最後身影。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，30歲的林姓男子，因為參加名為「藝識流」的協會，從去年底加入該協會之後，就住在協會總部，裡面有40歲的王姓女創辦人以及其他3名師兄弟，但是林男被搶救時，已經骨瘦如柴宛如紙片人，明顯有營養不良的狀況。

警方檢視林男遺體，發現林身上有些許皮肉傷，但不至於留下瘀青，也懷疑林男的死因並不單純，追問之下，包含在場的王姓女創辦人在內等4人才坦承，當時要幫林「突破關卡」。

在場人員向警方表示，當時是要替林突破關卡，如果這關過了就可以順風順水，達到人生的另外一個境界，但是如果闖不過可能就會不好，但沒想到卻因此鬧出人命。

警方到現場發現，協會租在北市中山區堤頂大道的大樓裡，每個月租金要10多萬元，但是因為經費有限，裡面陳設相當簡陋，原本規劃的辦公區域，也成為5人平時睡覺休息的地方，甚至連電費都繳不出來。

據悉，林姓死者原本從事房仲業，也當過保險員，在2024年底加入「藝識流」心靈協會的行列，平時都與創辦人以及其他師兄弟住在協會裡，根據其他會員表示，當時林正在做「密宗大禮拜」，但僅表示林在睡夢中叫不醒，才立刻進行急救並通知救護車協助，其他團員還被要求一起替林加持，但沒想到最後卻不幸身亡。