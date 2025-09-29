　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯、家樂福推「夾鏈袋包裝肉片」！吃多少買多少　3步驟省力醃肉

▲▼全聯燒肉祭。（圖／業者提供）

▲全聯燒肉祭推出全新「急凍鮮物」冷凍便利包。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

為迎接中秋烤肉季，全聯、大全聯同步推出全新「急凍鮮物」冷凍便利包，主打「吃多少、買多少」，每袋約2至3人份，省錢又避免一次買太多肉吃不完。家樂福近來引進台灣首見「日本F1國產牛」，同步也販售多款「夾鏈袋包裝火鍋、燒烤肉片」每袋約1公斤，更推薦3步驟超省力醃肉小秘訣。

★全聯

全聯中秋燒肉祭主打「燒肉名家，天天在你家」，推出「急凍鮮物」冷凍便利包，適合作為家中常備食材，隨時想烤就烤，海陸食材齊全，單袋約400g至600g，適合2至3人份、小家庭烤肉。

熱門品項包含國產去骨雞腿排、香草戰斧豬排、澳洲帶骨牛小排、虱目魚肚、草蝦、白帶魚、紅魚排等，解凍後即可下烤盤。部分商品如雞腿排、戰斧豬排、金目鱸魚排、白帶魚等，採單片真空包裝設計，方便分批拿取不浪費，滿足日常及烤肉需求。

▲▼全聯燒肉祭。（圖／業者提供）

▲全聯燒肉祭推出「急凍鮮物」冷凍便利包。（圖／業者提供）

全聯醃漬肉系列也推出「十三香豬排」、「青花椒桂丁雞翅腿」、「川椒雞柳條」等多款口味。而台畜與台北寒舍艾美酒店探索廚房也聯名，推出「巴西鳳梨羅勒戰斧」、「香草五花肉串」、「芝麻柚香霜降豬」等限定商品，由主廚監製醃醬，帶來多國風味。

即日起至10月16日，單筆購買「急凍鮮物」指定海鮮品項「任2件現折20元」單筆可累折，急凍鮮物指定精肉商品「任2件現折20元」單筆不累折。全聯會員（福利卡友）在全店購買烤肉醬、沙茶醬、香料粉、醬油，單筆滿120元就贈120福利點（含實體門市及小時達，單筆可累贈）。

▲▼全聯燒肉祭。（圖／業者提供）

▲全聯、大全聯燒肉祭皆推出優惠。（圖／業者提供）

★大全聯

大全聯也推出「1公斤冷凍肉品量販包」，包括豬梅花、豬五花、豬里肌、澳洲沙朗、美國牛五花等，採用夾鏈袋設計，方便取用與保鮮，份量超值。

海鮮控也有專屬優惠，即日起至10月16日，宜蘭特大公香魚每隻69元、活凍透抽單包268元、澎湖大明蝦一盒738元。蔬菜配菜如台灣帶殼玉米筍、台灣有機金針菇，也紛紛祭出特價，送禮則推薦麻豆文旦禮盒，即日起至10月2日特價499元。

★家樂福 

●日本F1國產牛

家樂福特別引進台灣首度登場的「日本F1國產牛」，來自黑毛和牛與乳牛的雜交育種，以直營牧場飼養、冷藏海運進口，價格比市售日本進口牛肉便宜約5%以上，成為熱門選擇。

「F1國產牛」具有和牛的風味與油花，但口感上較不易膩，軟嫩度介於一般牛肉與和牛之間，但價格比和牛平易近人許多。此次主打「紐約客」、「肋眼」與「梅花」三大部位，分別推出200g、400g、800g盒裝，並提供現煎服務，方便消費者直接帶回。

▲▼家樂福近來引進台灣首見「日本F1國產牛」，同步也販售多款「夾鏈袋包裝火鍋、燒烤肉片」。（圖／業者提供）

▲▼家樂福引進台灣首見「日本F1國產牛」也有小份量規格。（圖／業者提供）

▲▼家樂福近來引進台灣首見「日本F1國產牛」，同步也販售多款「夾鏈袋包裝火鍋、燒烤肉片」。（圖／業者提供）

●夾鏈袋包裝肉片

有鑒於很多人怕肉買太多吃不完，家樂福同步推出多款「夾鏈袋包裝火鍋、燒烤肉片」，包含羊肉、豬肉、美國安格斯牛等品項，方便保存，避免浪費。9月24日至10月7日期間，量販店購買指定1公斤以上、超市店購買500克以上肉品，即贈「品高炒烤醬」隨機一瓶，讓消費者烤肉、火鍋更添風味。

▲▼家樂福近來引進台灣首見「日本F1國產牛」，同步也販售多款「夾鏈袋包裝火鍋、燒烤肉片」。（圖／業者提供）

▲家樂福同步販售多款「夾鏈袋包裝火鍋、燒烤肉片」。（圖／業者提供）

家樂福也分享3步驟醃肉，只要把「夾鏈袋包裝肉片」放入烤肉醬汁、密封搖一搖均勻，再放到冰箱醃30分鐘以上，十分省力又快速，不怕弄髒手，還能避免一次買太多造成浪費。

▼針對「夾鏈袋包裝火鍋、燒烤肉片」，家樂福分享省力「3步驟醃肉」秘訣。（圖／業者提供）

▲▼家樂福近來引進台灣首見「日本F1國產牛」，同步也販售多款「夾鏈袋包裝火鍋、燒烤肉片」。（圖／業者提供）

★Mia C’bon

Mia C’bon也同步引進F1國產牛，名稱為「匠黑牛」系列，與擁有超過47年育種與肥育經驗的日本直營牧場合作，涵蓋九州（鹿兒島、宮崎、熊本、佐賀、大分）、東北（北海道、青森、岩手、秋田、山梨）共10縣產區，嚴選玄米飼養岩手黑毛牛、奧羽牛、富士山麓牛等多款國產牛。

此波上市的「匠黑牛」規格眾多，肉質入口即化、油花細緻清爽，同時提供現買現煎服務，如「F1手切臀肉」每公克只要238元，是和牛平替好選擇。

▲▼Mia c`bon中秋商品，集結水果、蔬菜、肉品、禮盒等。（圖／記者林育綾攝）

▲▼Mia C'bon同步引進F1國產牛，名稱為「匠黑牛」系列，還有現買現煎服務。（圖／記者林育綾攝）

▲▼Mia c`bon中秋商品，集結水果、蔬菜、肉品、禮盒等。（圖／記者林育綾攝）

你可能想看

新品種「陽光紅麝香葡萄」超市限量開賣　還有日本F1國產牛

全家、7-11咖啡限時「買2送2」　超商連假優惠一次看

全聯董事長捐1千萬助花蓮災情　4大超商捐款方式一次看

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
328 1 7395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
光復重創6天　受災教師怒：完全沒看到國民黨的人
快停用！5大行動電源召回近8.8萬顆　標檢局公布型號
北市公館圓環拆除進度超前！正交路口今通車　交通異動一次看
「現金超人」親送每戶1萬　光復災民感動淚崩
今變天！　午後雨區擴大
美商務部長：台灣晶片製造占全球95％　應變成美台各50％

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全聯、家樂福推「夾鏈袋包裝肉片」！吃多少買多少　3步驟省力醃肉

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝　縣府緊急說明

全聯、家樂福推「夾鏈袋包裝肉片」！吃多少買多少　3步驟省力醃肉

大谷翔平轟出生涯新高第55轟！　道奇5連勝收官備戰紅人季後賽

鏟子超人可快速通行！　光復車站改發乘車證明「先上車後補票」

超渡于朦朧！孫德榮今開緊急記者會…地點在地藏王菩薩廟「安魂申冤」

丹麥實施無人機禁令！多座軍民機場頻遭侵擾　歐盟峰會前全面禁飛

名古屋街頭日本人「排排站」募款助花蓮　台網友看影片感動暖哭

蛋黃酥名店　遭爆食安問題

美槍手衝撞教堂掃射！縱火燒毀建築　至少2死9傷

聽見選手心聲！　李洋「改革第一槍」曝

美軍全球將領將齊聚　川普周二計劃致意與精神喊話

日樂團首爾票房慘澹！　超實力派主唱親出馬「16天售罄還加開座位」

【被搜救隊救出】狗狗待志工站！見到隊員下秒起身靠近撒嬌❤️‍

消費熱門新聞

快訊／7-11開出11組發票大獎！幸運門市曝光

快訊／全聯開出2組千萬發票　幸運門市一次看

全家、7-11咖啡限時「買2送2」

速食店教師節連假優惠懶人包

快訊／全家開出8組發票大獎！幸運門市一次看

超夯髮品美式賣場限時搶購

全聯董座捐1千萬助花蓮　全台超商捐款管道一次看

全聯、家樂福推「夾鏈袋包裝肉片」吃多少買多少

肯德基47折神券限時9天快閃

微型電動二輪車正成為青少年殺手

夢時代「2025超強週年慶」9/25盛大登場

快訊／OKmart開出千萬發票！幸運門市曝

頂呱呱「中秋優惠」限時10天

想喝好水　煮沸100度也沒用？

更多熱門

相關新聞

年付276萬簽20年長約　麥當勞北區首間得來速掛招

年付276萬簽20年長約　麥當勞北區首間得來速掛招

麥當勞近年持續拓點，近期將進駐台南北區和緯路，該店日前首度掛出麥當勞最具標誌性的黃色「M招牌」、規劃得來速車道，是北區首個有得來速的麥當勞，預計年底前試營運，附近還有施工中的全聯，信義房屋專家指出，人口紅利吸大咖租客。

中信uniopen聯名卡回饋11%

中信uniopen聯名卡回饋11%

快訊／全聯開出2組千萬發票　幸運門市一次看

快訊／全聯開出2組千萬發票　幸運門市一次看

新品種「陽光紅麝香葡萄」來了！超市限量開賣

新品種「陽光紅麝香葡萄」來了！超市限量開賣

全聯花蓮門市遭洪流灌入　業者說明最新情況

全聯花蓮門市遭洪流灌入　業者說明最新情況

關鍵字：

中秋烤肉全聯燒肉家樂福日本F1國產牛燒肉祭

讀者迴響

熱門新聞

「現金超人」現身光復鄉　災民感動淚

荒謬！台中「重機具超人」到花蓮被放鳥

快停用！5大行動電源召回近8.8萬顆

房仲老闆吸金數十億逃泰國　今返國被逮

快訊／9縣市有感！05：23規模5.4地震　最大震度2級

台俄混血女星自爆「遭啦啦隊搶男友」給出3線索

大馬村長撤離0傷亡　光復鄉長回應了

航班突然提前15小時起飛！　乘客傻眼、客服冷回：不賠

潰堤「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性

移民署南投專勤隊隊長獨攀身亡！遺體搬運下山

震撼彈！大咖AV女優桃乃木香奈10月引退　「最後作品拍完」解禁倒數

光復警報誤響！網紅被拍推獨輪車逃命

台南鐵皮工廠深夜大火　消防人員到場灌救中

打賭扛4袋水泥！　男當場脊椎受損慘死

2比基尼正妹金樽衝浪出事　海巡+消防接力救援

更多

最夯影音

更多
超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？
神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面