全聯、家樂福推「夾鏈袋包裝肉片」！吃多少買多少　3步驟省力醃肉

▲全聯燒肉祭推出全新「急凍鮮物」冷凍便利包。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

為迎接中秋烤肉季，全聯、大全聯同步推出全新「急凍鮮物」冷凍便利包，主打「吃多少、買多少」，每袋約2至3人份，省錢又避免一次買太多肉吃不完。家樂福近來引進台灣首見「日本F1國產牛」，同步也販售多款「夾鏈袋包裝火鍋、燒烤肉片」每袋約1公斤，更推薦3步驟超省力醃肉小秘訣。

★全聯

全聯中秋燒肉祭主打「燒肉名家，天天在你家」，推出「急凍鮮物」冷凍便利包，適合作為家中常備食材，隨時想烤就烤，海陸食材齊全，單袋約400g至600g，適合2至3人份、小家庭烤肉。

熱門品項包含國產去骨雞腿排、香草戰斧豬排、澳洲帶骨牛小排、虱目魚肚、草蝦、白帶魚、紅魚排等，解凍後即可下烤盤。部分商品如雞腿排、戰斧豬排、金目鱸魚排、白帶魚等，採單片真空包裝設計，方便分批拿取不浪費，滿足日常及烤肉需求。

▲全聯燒肉祭推出「急凍鮮物」冷凍便利包。（圖／業者提供）

全聯醃漬肉系列也推出「十三香豬排」、「青花椒桂丁雞翅腿」、「川椒雞柳條」等多款口味。而台畜與台北寒舍艾美酒店探索廚房也聯名，推出「巴西鳳梨羅勒戰斧」、「香草五花肉串」、「芝麻柚香霜降豬」等限定商品，由主廚監製醃醬，帶來多國風味。

即日起至10月16日，單筆購買「急凍鮮物」指定海鮮品項「任2件現折20元」單筆可累折，急凍鮮物指定精肉商品「任2件現折20元」單筆不累折。全聯會員（福利卡友）在全店購買烤肉醬、沙茶醬、香料粉、醬油，單筆滿120元就贈120福利點（含實體門市及小時達，單筆可累贈）。

▲全聯、大全聯燒肉祭皆推出優惠。（圖／業者提供）

★大全聯

大全聯也推出「1公斤冷凍肉品量販包」，包括豬梅花、豬五花、豬里肌、澳洲沙朗、美國牛五花等，採用夾鏈袋設計，方便取用與保鮮，份量超值。

海鮮控也有專屬優惠，即日起至10月16日，宜蘭特大公香魚每隻69元、活凍透抽單包268元、澎湖大明蝦一盒738元。蔬菜配菜如台灣帶殼玉米筍、台灣有機金針菇，也紛紛祭出特價，送禮則推薦麻豆文旦禮盒，即日起至10月2日特價499元。

★家樂福

●日本F1國產牛

家樂福特別引進台灣首度登場的「日本F1國產牛」，來自黑毛和牛與乳牛的雜交育種，以直營牧場飼養、冷藏海運進口，價格比市售日本進口牛肉便宜約5%以上，成為熱門選擇。

「F1國產牛」具有和牛的風味與油花，但口感上較不易膩，軟嫩度介於一般牛肉與和牛之間，但價格比和牛平易近人許多。此次主打「紐約客」、「肋眼」與「梅花」三大部位，分別推出200g、400g、800g盒裝，並提供現煎服務，方便消費者直接帶回。

▲▼家樂福引進台灣首見「日本F1國產牛」也有小份量規格。（圖／業者提供）

●夾鏈袋包裝肉片

有鑒於很多人怕肉買太多吃不完，家樂福同步推出多款「夾鏈袋包裝火鍋、燒烤肉片」，包含羊肉、豬肉、美國安格斯牛等品項，方便保存，避免浪費。9月24日至10月7日期間，量販店購買指定1公斤以上、超市店購買500克以上肉品，即贈「品高炒烤醬」隨機一瓶，讓消費者烤肉、火鍋更添風味。

▲家樂福同步販售多款「夾鏈袋包裝火鍋、燒烤肉片」。（圖／業者提供）

家樂福也分享3步驟醃肉，只要把「夾鏈袋包裝肉片」放入烤肉醬汁、密封搖一搖均勻，再放到冰箱醃30分鐘以上，十分省力又快速，不怕弄髒手，還能避免一次買太多造成浪費。

▼針對「夾鏈袋包裝火鍋、燒烤肉片」，家樂福分享省力「3步驟醃肉」秘訣。（圖／業者提供）

★Mia C’bon

Mia C’bon也同步引進F1國產牛，名稱為「匠黑牛」系列，與擁有超過47年育種與肥育經驗的日本直營牧場合作，涵蓋九州（鹿兒島、宮崎、熊本、佐賀、大分）、東北（北海道、青森、岩手、秋田、山梨）共10縣產區，嚴選玄米飼養岩手黑毛牛、奧羽牛、富士山麓牛等多款國產牛。

此波上市的「匠黑牛」規格眾多，肉質入口即化、油花細緻清爽，同時提供現買現煎服務，如「F1手切臀肉」每公克只要238元，是和牛平替好選擇。

▲▼Mia C'bon同步引進F1國產牛，名稱為「匠黑牛」系列，還有現買現煎服務。（圖／記者林育綾攝）