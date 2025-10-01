　
民生消費

秋日超Chill！BLACKPINK、朴寶劍、楊紫北捷打卡攻略　全線驚喜換新感受城市漫步

▲ 秋日超Chill！BLACKPINK、朴寶劍、楊紫北捷打卡攻略，全線驚喜換新感受城市漫步。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

秋風起、天氣轉涼，城市氛圍也變得舒爽迷人。今年初秋，北捷沿線化身大型展演舞台，不只是通勤，更成為品牌與明星齊聚的潮流伸展台。從 BLACKPINK 帶來的粉紅風暴，到朴寶劍親自迎接旅客、楊謹華代言的中秋禮盒，甚至連動漫與音樂元素都能在街頭偶遇，讓民眾直呼「走一趟捷運，就像逛了一場秋日嘉年華！」

北捷市政府站 3 號出口近期湧進粉絲與潮人，因為 Asahi 生啤酒攜手韓團 BLACKPINK，推出全新「BLACKPINK IN YOUR DRY」企劃，整個出口空間瞬間化身粉紅潮流據點，爽感從通勤口就開始發酵。

▲▼ 9月北捷宣傳 。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 市政府站 3 號出口被 Asahi × BLACKPINK 粉紅風暴攻佔，成潮流打卡熱點；青鳥旅行攜手楊謹華迎來 10 週年，以「極光秘語」蛋捲禮盒傳遞中秋祝福 。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 9月北捷宣傳 。（圖／記者姜國輝攝）

中秋佳節前夕，青鳥旅行迎來品牌 10 週年，邀來首位代言人楊謹華，以「極光秘語」蛋捲禮盒傳遞團圓祝福。捷運市政府、忠孝復興、中山與板橋等人流熱區同步上刊廣告，讓通勤族在趕路途中也能感受節慶氛圍。民眾王小姐受訪表示：「廣告很有質感，盒子上的極光設計也很漂亮，送禮後客戶還能留著，剛好中秋快到了，我就打算買兩盒送客戶。」

除了蛋捲禮盒，快車肉乾也玩出新意，與韓勾ㄟ金針菇聯名推出「韓式泡菜×芝麻麻油」口味，鹹香帶勁成為年輕族群送禮新潮選。港式老字號奇華餅家則以「至尊月餅」系列鎮場，層次細膩又外觀大器，面子裡子全到位。

▲▼ 9月北捷宣傳 。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼快車肉乾 × 韓勾ㄟ金針菇推出鹹香禮盒，奇華「至尊月餅」層次細膩、外觀大器，面子裡子一次到位 。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 9月北捷宣傳 。（圖／記者姜國輝攝）

廣告創意也從捷運玩到公車站。北捷忠孝復站與長廊候車亭西門站出現麥當勞【晚安 早餐見】系列，費玉清以經典《晚安曲》原音重現，陪伴通勤族「哄你入睡，早餐再見」；忠孝敦化路口更變身「薯條道場」，巨型裝置成為街頭打卡熱點。

▲▼ 9月北捷宣傳 。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼麥當勞【晚安 早餐見】系列在北捷忠孝復興站、西門站長廊亮相，費玉清原音哄你入睡；忠孝敦化路口化身「薯條道場」，巨型裝置吸睛。 。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 9月北捷宣傳 。（圖／記者姜國輝攝）

中山站閘門口，韓國觀光名譽大使朴寶劍以多種造型現身，邀民眾暢遊韓國美景；華航則宣布 12 月 3 日起直飛美國鳳凰城，帶大家領略全新航點魅力。

動漫迷也有驚喜！板南線車廂更驚喜出現咒術迴戰角色！《咒術迴戰 懷玉・玉折》劇場版登上大銀幕，粉絲直呼「下班搭車也能延續電影感動」。

▲▼ 9月北捷宣傳 。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼中山站閘門口，朴寶劍帶你暢遊韓國美景，華航12 月 3 日起直飛美國鳳凰城，帶大家領略全新航點魅力 。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 9月北捷宣傳 。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 9月北捷宣傳 。（圖／記者姜國輝攝）

▲板南線車廂驚喜現身《咒術迴戰》角色，粉絲直呼下班搭車也能延續電影感動 。（圖／記者姜國輝攝）

APM Monaco 推出 Automne 秋日珠寶系列，由楊紫演繹，以羅馬石板為靈感，展現百變疊戴格調；台灣設計品牌眠豆腐則跨海插旗東京南青山，開設首間海外體驗店「SLEEPYTOFU HOUSE TOKYO」，透過空間美學展現台灣品牌的國際力。

▲▼ 9月北捷宣傳 。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼秋日珠寶與居家美學！楊紫演繹 APM Monaco Automne 秋日珠寶系列，眠豆腐首度進軍東京南青山，展現國際美學力 。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 9月北捷宣傳 。（圖／記者姜國輝攝）

理財與健康也成為秋日焦點。貝萊德投信首發 ETF「009813」主打直通美國前 50 大市值企業，幫助投資人掌握全球趨勢；安麗 eSpring 智能淨水器則強調「濾出每一滴純淨」，陪伴家人度過團圓時光。

初秋城市散步不需刻意規劃，台北捷運、公車、高鐵沿線廣告化身靈感地圖，民眾能在通勤中收集美食、潮流、旅行靈感。ETtoday 家外媒體以創意企劃讓城市角落更有驚喜，帶來越來「月」Chill 的生活體驗。

▲▼ 9月北捷宣傳 。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 貝萊德 ETF「009813」掌握全球趨勢，安麗 eSpring 濾出每一滴純淨守護家人 。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 9月北捷宣傳 。（圖／記者姜國輝攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

青鳥旅行楊謹華BLACKPINKAsahi麥當勞費玉清奇華餅家快車肉乾韓勾ㄟ金針菇華航鳳凰城朴寶劍KTOAPM楊紫眠豆腐貝萊德安麗咒術迴戰捷運廣告中秋節月餅禮盒品牌代言潮流打卡台北捷運城市散步ETtoday家外媒體

