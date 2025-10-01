▲ 秋日超Chill！BLACKPINK、朴寶劍、楊紫北捷打卡攻略，全線驚喜換新感受城市漫步。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

秋風起、天氣轉涼，城市氛圍也變得舒爽迷人。今年初秋，北捷沿線化身大型展演舞台，不只是通勤，更成為品牌與明星齊聚的潮流伸展台。從 BLACKPINK 帶來的粉紅風暴，到朴寶劍親自迎接旅客、楊謹華代言的中秋禮盒，甚至連動漫與音樂元素都能在街頭偶遇，讓民眾直呼「走一趟捷運，就像逛了一場秋日嘉年華！」

北捷市政府站 3 號出口近期湧進粉絲與潮人，因為 Asahi 生啤酒攜手韓團 BLACKPINK，推出全新「BLACKPINK IN YOUR DRY」企劃，整個出口空間瞬間化身粉紅潮流據點，爽感從通勤口就開始發酵。

▲▼ 市政府站 3 號出口被 Asahi × BLACKPINK 粉紅風暴攻佔，成潮流打卡熱點；青鳥旅行攜手楊謹華迎來 10 週年，以「極光秘語」蛋捲禮盒傳遞中秋祝福 。（圖／記者姜國輝攝）

中秋佳節前夕，青鳥旅行迎來品牌 10 週年，邀來首位代言人楊謹華，以「極光秘語」蛋捲禮盒傳遞團圓祝福。捷運市政府、忠孝復興、中山與板橋等人流熱區同步上刊廣告，讓通勤族在趕路途中也能感受節慶氛圍。民眾王小姐受訪表示：「廣告很有質感，盒子上的極光設計也很漂亮，送禮後客戶還能留著，剛好中秋快到了，我就打算買兩盒送客戶。」

除了蛋捲禮盒，快車肉乾也玩出新意，與韓勾ㄟ金針菇聯名推出「韓式泡菜×芝麻麻油」口味，鹹香帶勁成為年輕族群送禮新潮選。港式老字號奇華餅家則以「至尊月餅」系列鎮場，層次細膩又外觀大器，面子裡子全到位。

▲▼快車肉乾 × 韓勾ㄟ金針菇推出鹹香禮盒，奇華「至尊月餅」層次細膩、外觀大器，面子裡子一次到位 。（圖／記者姜國輝攝）



廣告創意也從捷運玩到公車站。北捷忠孝復站與長廊候車亭西門站出現麥當勞【晚安 早餐見】系列，費玉清以經典《晚安曲》原音重現，陪伴通勤族「哄你入睡，早餐再見」；忠孝敦化路口更變身「薯條道場」，巨型裝置成為街頭打卡熱點。

▲▼麥當勞【晚安 早餐見】系列在北捷忠孝復興站、西門站長廊亮相，費玉清原音哄你入睡；忠孝敦化路口化身「薯條道場」，巨型裝置吸睛。 。（圖／記者姜國輝攝）

中山站閘門口，韓國觀光名譽大使朴寶劍以多種造型現身，邀民眾暢遊韓國美景；華航則宣布 12 月 3 日起直飛美國鳳凰城，帶大家領略全新航點魅力。

動漫迷也有驚喜！板南線車廂更驚喜出現咒術迴戰角色！《咒術迴戰 懷玉・玉折》劇場版登上大銀幕，粉絲直呼「下班搭車也能延續電影感動」。

▲▼中山站閘門口，朴寶劍帶你暢遊韓國美景，華航12 月 3 日起直飛美國鳳凰城，帶大家領略全新航點魅力 。（圖／記者姜國輝攝）

▲板南線車廂驚喜現身《咒術迴戰》角色，粉絲直呼下班搭車也能延續電影感動 。（圖／記者姜國輝攝）

APM Monaco 推出 Automne 秋日珠寶系列，由楊紫演繹，以羅馬石板為靈感，展現百變疊戴格調；台灣設計品牌眠豆腐則跨海插旗東京南青山，開設首間海外體驗店「SLEEPYTOFU HOUSE TOKYO」，透過空間美學展現台灣品牌的國際力。

▲▼秋日珠寶與居家美學！楊紫演繹 APM Monaco Automne 秋日珠寶系列，眠豆腐首度進軍東京南青山，展現國際美學力 。（圖／記者姜國輝攝）

理財與健康也成為秋日焦點。貝萊德投信首發 ETF「009813」主打直通美國前 50 大市值企業，幫助投資人掌握全球趨勢；安麗 eSpring 智能淨水器則強調「濾出每一滴純淨」，陪伴家人度過團圓時光。

初秋城市散步不需刻意規劃，台北捷運、公車、高鐵沿線廣告化身靈感地圖，民眾能在通勤中收集美食、潮流、旅行靈感。ETtoday 家外媒體以創意企劃讓城市角落更有驚喜，帶來越來「月」Chill 的生活體驗。

▲▼ 貝萊德 ETF「009813」掌握全球趨勢，安麗 eSpring 濾出每一滴純淨守護家人 。（圖／記者姜國輝攝）