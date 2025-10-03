　
社會 社會焦點 保障人權

不二坊中秋人龍再現「椅子佔位」爆衝突　鏟子超人：比救災還累

▲半夜不二坊就出現滿滿排隊人龍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲半夜不二坊就出現滿滿排隊人龍。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、葉品辰／彰化報導

越接近中秋，彰化名店不二坊的蛋黃酥就越難買！今天（3日）開始連續四天開放現場排隊，清晨5點多就爆發散客與代購業者的激烈爭吵，有高雄民眾昨晚10點就來排隊，沒想到半夜發現有代購業者用13張椅子佔位，引發不滿，讓這場年度蛋黃酥大戰火藥味十足，代購價已喊到2000元，現場還出現剛從花蓮救災回來的「鏟子超人」阿伯也來排隊，還說比救災還累。

「我們都昨天10點多來，你今天早上7點才來要插隊？」今天清晨5點多，不二坊門口排隊人龍中傳出激烈爭吵。原來是有散客發現，半夜1、2點時突然出現13張代購業者的佔位椅子，讓老實排隊的民眾氣炸了。

▲半夜不二坊就出現滿滿排隊人龍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

從高雄開車來的林小姐氣憤表示：「我晚上8點多出發，10點多就到這裡排隊，結果半夜看到有人用椅子佔位，實在太不公平！」散客們自發性組織起來，要求代購業者離開散客區，雙方爆發近10分鐘的口角，最後在眾人勸說下才平息。

代購業者私下透露，不二坊重啟排隊是他們的「年度大日子」，光是今天就會動員上百人來排隊。由於需求暴增，代購行情也不斷飆漲，15顆裝的蛋黃酥已經喊到1500元至2000元的天價，足足比原價高出3倍以上。「我們也是三更半夜就來排隊，照規矩在排啊！」一名代購業者委屈地說。但散客們不買單，認為代購用椅子佔位的方式根本是投機取巧。

排隊人龍中出現特殊身影——剛從花蓮救災回來的「鏟子超人」阿伯。他昨晚11點才從花蓮光復村趕回彰化，凌晨1點就來排隊。「在花蓮支援兩天，覺得那邊很可憐，能幫忙就幫忙。」阿伯感嘆地說，沒想到回到彰化還要為蛋黃酥奮戰，實在太累，需要喝提神飲料才能撐下去。

▲半夜不二坊就出現滿滿排隊人龍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

排在第一位的65歲退休阿伯更是無奈：「孩子說想吃，我才來排隊，但第一次排就嚇到了，以後要他們自己來排，真的太累人！」不二坊原本實施「摩西分海」政策，將代購與散客分開輪流購買，希望能平息紛爭。但龐大的中秋商機讓代購業者仍悄悄混進散客行列，導致今天清晨的衝突。現場民眾表示，雖然店家很努力維持秩序，但排隊亂象每年都在上演。

從昨晚開始，中正路上就出現板凳長龍，綿延上百公尺。排隊民眾自備防蚊液、折疊椅，或趴或靠地打盹，只為了一盒金黃酥香的蛋黃酥。隨著中秋連假明天開始，預期接下來三天的排隊人潮將會更多，這場年度蛋黃酥大戰再度上演。

