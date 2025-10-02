一顆廣式月餅熱量等於一份滷排骨便當　營養師提醒切小塊分食

▲中秋月餅熱量高，營養師籲淺嘗即可、減輕身體負擔。（圖／資料照片，部立南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

中秋節、國慶連假將接連報到，不少民眾會與親友團聚賞月、烤肉或品嚐月餅共度佳節；營養師提醒，中秋應景美食多屬高熱量、高糖分與高油脂，如一顆185公克的廣式月餅，熱量即相當於一份滷排骨便當，若不留意攝取份量，恐為血糖、血脂及體重管理帶來負擔。

衛福部南投醫院營養師陳佳祺指出，市售月餅包括廣式月餅、台式月餅、綠豆椪、蛋黃酥及冰皮月餅等，種類繁多，其中以廣式月餅熱量最高，一顆185克的廣式月餅熱量高達790大卡，需快走將近兩個半小時才能完全消耗；綠豆椪每顆約95克，熱量約363大卡，相當於0.8碗白飯加1湯匙油，也需走路逾一小時才能消耗；蛋黃酥每顆約55克，熱量約250大卡，而冰皮月餅則因以糯米粉取代油酥，口感Q彈清爽，且體積較小、成分不同，每顆50克的熱量約為100大卡，相對較低。

陳佳祺建議，民眾可優先選購「減糖、少油、低鈉」，或添加高纖食材的月餅產品，並切成小塊與親友分享，再搭配無糖茶飲或黑咖啡，不僅可降低糖分攝取，亦有助解膩。

陳佳祺提醒，應注意月餅的食用頻率與份量，以減輕身體負擔；連假期間若攝取較多美食，應安排適度運動，維持熱量平衡，才能在享受節慶氣氛之餘，也兼顧健康。