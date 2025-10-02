　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LINE中秋節貼圖來了「8款免費下載」！喵嗚公園、兔子便利商店　

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲中秋節貼圖限時免費下載。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

LINE上架限定版貼圖，包括柴犬蘇蘇柴、古露露與好夥伴篇、喵嗚公園、兔子便利商店（中秋節篇）、「GU小題大作：小高潮色計事務所 × 威嗝高校」、「呱鬆與狐哥陪你一起過中秋」等7款貼圖，以及可愛的「聯邦小白表情貼」，恰好本周就是中秋節連假，可以透過貼圖與親友傳情祝賀，快來一鍵免費下載吧。

GU小題大作：小高潮色計事務所 × 威嗝高校｜下載請點

下載期限：2025/10/30，180天

▲▼ 。（圖／LINE STORE）

金斗雲 - 日進斗金｜下載請點

下載期限：2025/10/30，180天

▲▼ 。（圖／LINE STORE）

聯邦小白表情貼 初登場!｜下載請點

下載期限：2025/10/30，180天

▲▼ 。（圖／LINE STORE）

呱鬆與狐哥 陪你一起過中秋｜下載請點

下載期限：2025/10/30，180天

▲▼ 。（圖／LINE STORE）

兔子便利商店 【免費可愛中秋節貼圖】｜下載請點

下載期限：2025/10/30，90天

▲▼ 。（圖／LINE STORE）

LINE旅遊 × 柴犬蘇蘇柴｜下載請點

下載期限：2025/10/16，90天

▲▼ 。（圖／LINE STORE）

LINE 秘寶挖挖哇 × 喵嗚公園合作｜下載請點

下載期限：2025/10/29，90天

下載條件：達成 LINE POINTS GAME 最新作【LINE秘寶挖挖哇】指定條件，就能免費擁有此貼圖

▲▼ 。（圖／LINE STORE）

LINE購物 夯話題×古露露與好夥伴篇｜下載請點

下載期限：2025/10/9，90天

▲▼ 。（圖／LINE STORE）

10/01 全台詐欺最新數據

426 2 3202 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

