新營交流道改善案獲行政院覈定　將增設高架匝道7.34億動工

▲新營交流道改善案獲行政院覈定，將興建高架匝道紓解長榮、復興路交通瓶頸。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府推動的「國道1號新營交流道改善可行性評估」案，已獲行政院覈定，總經費預估7.34億元，其中中央分擔5.87億元（約80%）、市府分擔1.47億元（約20%）。市府強調，將持續爭取市府財政負擔最小化，並促請中央及高公局加速後續工程設計與施工，早日動工改善交通。

市長黃偉哲表示，本案已由行政院於9月22日發函交通部覈定，規劃在現有北上出口匝道之外，增設一處高架匝道，直接跨越長榮路銜接復興路，匝道全長約679公尺。新設匝道可減少現行出口與平面道路車流交織衝突，紓解復興路與長榮路口的壅塞情況。

交通局長王銘德指出，現有北上出口緊鄰長榮、復興路口，儲車空間不足，且左轉復興路車流比例超過22%，經常發生爭道險象。新增高架匝道預估可分流約68%原出口車流，未來綠燈時相也能更有效調整，大幅降低延滯。高架匝道將設於復興路中央，與兩側民宅保持13公尺以上距離，並將透過墩柱數量與位置規劃，降低對居民與商家影響。

後續工程將由高速公路局辦理綜合規劃、設計與施工，市府同步規劃平面道路配套改善措施，力拼盡快動工，減輕地方交通壓力。