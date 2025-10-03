喊話立院儘速通過特別預算　卓榮泰：讓全民享受自己努力的經濟實力

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（3日）赴立法院報告攸關普發現金1萬的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，他在報告時指出，外界質疑行政院「可發而不發」，但其實要等到今天進行報告、立法院審議完且三讀通過後，行政院才能據此發放。他喊話，盼立法院各位委員鼎力支持、早日通過特別預算案，行政院會依照規定謹慎實施，讓全民能夠享受到自己努力的經濟實力。

卓榮泰報告時指出，美國政府在4月2日啟動對等關稅措施，全球進入關稅新秩序重整時代，在暫緩實施90日期限截止後，未達成最後協議前，我國適用暫時性對等關稅之稅率，為原最惠國待遇稅率再加徵20%，並於8月7日生效。

卓榮泰說，自5月1日啟動台美雙邊談判以來，已歷經五輪實體談判及十次線上磋商，雖然目前尚未進入總結階段，但政府一直秉持「維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全」等四大原則，做為談判基礎。

目前有3項要爭取，爭取合理的對等關稅稅率、對等關稅不疊加以及併同232條款磋商的合理待遇，這3項爭取，攸關我國未來產業結構、關鍵戰略地位能繼續在國際上站得領先地位、強化國內產業的重要關鍵。

美國關稅變革後全球貿易秩序重整，台灣要做產業佈局的重建，並推出三項重建，必須由兩院依職權共同推動完成。面對近年來日益複雜的地緣政治與國際情勢變化，再加上美國關稅變革，面對所有新的挑戰，必需要有特別條例與特別預算做全面因應。

為提供產業充分支持及提升競爭力，以及因應美國關稅變革，並減緩社會經濟波動對勞工就業、人民生計與弱勢族群造成的影響，同時為強化國土防衛能量，行政院以「支持產業、安定就業、照顧民生、強化韌性」四大主軸為核心理念，即時減輕企業與民眾負擔、穩定民生物價及減緩市場波動，同時對普發現金作業更迅速周全。因應地緣政治的急速變化，政府也必須做好全面準備。

因台美間關稅談判尚未底定，為因應未來談判過程可能產生的最終結果，在特別預算中預留200億作為額度，未來是當用則用、當用才用。行政院依特別條例規定，歲出編制5500億，財源為「移用以前年度歲計賸餘」4444億，以

及「債務之舉借」1056億元。施行期程自今年3月12日至116年12月31日止。

卓榮泰指出，當中有四大部分，第一，支持產業780億元；第二，安定就業150億元；照顧民生3070億元，其中包含挹注勞保基金與健保基金共300億、照顧弱勢族群與提供關懷服務210億、強化高等人才培育200億，辦理普發現金的2360億。第四則是強化韌性1500億。

卓榮泰表示，關於普發現金部分，相關先期作業跟各項系統修改都已經同步進行完畢，但是部分國人強烈要求盡快發放也可能產生誤解，認為行政院是「可以發而不發」，其實必須要等到今天進行報告、立法院審議完且三讀通過後，行政院才能據此發放。

卓榮泰說，且依照特別條例所列，可以在通過特別預算之後的1個月內發放、7個月內完成，因為先期作業已經進展相當成熟，且沿用2023年普發6000元的程序，因此他要求財政部盡快發放，也請立院儘速完成相關程序。

卓榮泰指出，普發現金會讓全國2357萬國人同胞與取得永久居留資格的外籍人士皆能領取，另外各項減輕對企業與勞工衝擊之協助措施、對經濟弱勢族群的擴大照顧，對所有國人做進一步、有效的全面照顧。

卓榮泰也提到，不會放棄政府重要責任之所在，也就是國土防衛與資通安全之強化，也一併會在特別預算中執行、全面提升。期待能將國際變局的衝擊，帶來轉機、新的發展方向。

卓榮泰喊話，盼立法院各位委員鼎力支持、早日通過特別預算案，行政院會依照規定謹慎實施，讓全民能夠享受到自己努力的經濟實力。