快訊／10月底開始普發1萬？　卓榮泰曝時序：前置作業已經在進行

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（3日）赴立法院報告攸關普發現金1萬的韌性特別預算案，民眾黨立委張啓楷質詢時詢問，立法院最快10月14日三讀，最慢是17日，今天能不能聽你親口說10月底開始發放？卓揆僅回應，立法院程序快、行政院發放就會快，以112年發放平台作為基礎進行優化，今年還要防範很多詐騙行為，但17日到月底只有13天，中間還有連假，希望準備能更充分。財政部長莊翠雲補充，前置作業都已經在進行中，系統也已經測試，ATM這次也增加一千多家ATM機台。

卓榮泰今上午閣員赴立法院，將就「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」進行報告與備詢。

張啓楷表示，普發現金一萬元院長剛剛也說要盡快，國民黨跟民眾黨是希望10月底開始發放，但後來一波三折又有修正案，今天能不能聽你親口說10月底開始發放？最快10月14日三讀，但條文裡面說要特別預算公告完一個月內開始發放，沒有彈性，立法院已經快馬加鞭，院長能不能承諾10月底讓普發一萬入帳？

卓榮泰表示，最重要的原則，立法院程序快、行政院發放就會快，大家都必須更快，但也要讓準備作業詳實，2350萬人以上的發放作業相當龐大，雖然有112年發放平台作為基礎，現在進行優化，今年比較不一樣的是還要防範很多詐騙行為，一但通過之後可能更多，所以要在資安更安全的狀態。

張啓楷表示，立法院已經快馬加鞭，最晚17日三讀，整個作業應該開始測試，ATM櫃台機內容是否有變更，當初蘇貞昌6千那套可以沿用，但6千變1萬完成變更、測試了沒有？卓榮泰回應，這已經在做了。只要立法院審查程序快，行政院就會加快，10月17日到月底只有13天，中間還有連假，希望準備能更充分。

卓榮泰也補充，預算案9月11日就已經送到立法院，今天是10月3日，到今天已經快一個月了，行政院並沒有延誤。財政部長莊翠雲則表示，前置作業都已經在進行中，也已經測試，ATM這次也增加一千多家ATM機台。