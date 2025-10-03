毒駕「導航出錯」直接帶到警面前　駕駛下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

江姓男子今年1月間在親戚家吸食毒品，接著開車外出，沒想到導航出錯將他帶到某公園前，剛好有警察在那裡取締超速，他因此被抓包毒駕。彰化地院法官日前審理之後，依法判處江男有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲江男毒駕上路，結果被導航「帶到」警員面前。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，江男今年1月間在親戚的租屋處吸食第二級毒品甲基安非他命，大約3個小時之後，他駕駛一輛懸掛偽造車牌的小客車，準備前往南投市，沒想到卻因為導航出錯，被帶到彰化縣某公園前，當時正好有警員在那裡取締超速。

警方發現江男懸掛的車牌已遭註銷，於是上前攔查，經江男同意進行查驗，結果在車內查獲一瓶菸油，進一步採尿送驗，發現安非他命（濃度達1880ng/mL）、甲基安非命（濃度達27320ng/mL）均呈現陽性反應，而且濃度值都超標了。

江男在接受警詢及偵查期間，對於上述犯行均坦承不諱。

彰化地院法官表示，江男明知不能毒駕，仍在吸食毒品之後開車上路，尿液中測得的安非他命、甲基安非命濃度值也遠超行政院公告的濃度上限，最終依犯駕駛動力交通工具而尿液所含毒品濃度達行政院公告之品項及濃度值以上罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。