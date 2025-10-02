　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恐怖喪屍開賓士連撞28車！神智不清但會落跑　爆胎停路邊被捕

記者陸運陞／新北報導

新北市林口區前天（30日）晚間9時許，行駛在文化一路一段的黑色賓士車，突然向右偏移，擦撞路旁28部汽、機車後逃逸，警方獲報趕往，在不遠處發現該輛黑色賓士停在路旁，立即上前盤查，車上駕駛坦承肇事逃逸，隨即在褲子口袋發現喪屍煙彈2顆，警方依法逮捕，並依毒品及公共危險罪移送偵辦。

▲邱男擦撞路旁28部汽機車逃逸，遭攔獲並搜出喪屍煙彈。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲邱男駕駛黑色賓士車，擦撞路旁28部汽機車逃逸。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方調查，有多項毒品前科的58歲邱姓男子，前晚駕車到新北林口找朋友，途中毒癮發作拿出依託咪酯煙彈吸食解癮，但在文化一路一段202號前，邱男毒效發作擦撞路旁的2部汽車、26部機車，所幸車速不快，未造成人員受傷，但邱男則心虛地往中山路方向逃逸。民眾見狀，撥打110請警方協助抓人。

▲邱男擦撞路旁28部汽機車逃逸，遭攔獲並搜出喪屍煙彈。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方攔獲肇事逃逸的邱男，在褲子口袋搜出喪屍煙彈。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方到場，沿著邱男逃逸路線搜尋，最後在距離650公尺的文化一路二段198號前，發現邱男因爆胎停在路邊，車身有明顯擦撞痕跡，符合報案人所稱特徵，隨即查獲毒駕的邱男，並在身上搜出依托咪酯煙彈2顆，邱男坦承，當時施用毒品後開車。警詢後依毒品、公共危險罪移送新北地檢署偵辦。

▲邱男擦撞路旁28部汽機車逃逸，遭攔獲並搜出喪屍煙彈。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲邱男毒駕肇事逃逸，因爆胎停在路旁遭警方查獲。（圖／記者陸運陞翻攝）

10/01 全台詐欺最新數據

