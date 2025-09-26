喪屍毒駕日趨嚴重！全國掃蕩查獲千案　唾液篩毒最快10月底上路

▲毒駕日趨嚴重，刑事局擬引入唾液毒品快篩，加入交通稽查的行列。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

全國傳出多起吸食毒品後開車上路發生事故，其中以依托咪酯(喪屍煙彈)最為嚴重，刑事局也引進唾液毒品快篩試劑全面取締毒駕，並且加強查緝依托咪酯，專案期間共計查獲依托咪酯案1111件，毒煙彈3千多顆、毒煙油、粉末50公斤，查扣不法所得547萬元，毒駕部分則有878件。

刑事局為了有效打擊毒駕案件，針對依托咪酯進行全國大掃蕩，共計查獲毒品案類111件；警方也因毒駕發生事故，引進唾液毒品快篩試劑，只要配合交通執法，3分鐘之內就可以驗出駕駛人是否有施用毒品後上路的疑慮，當即可以進行初步判定，避免毒駕事件所造成的遺憾。

毒品駕車事件頻傳，北市內湖區就有駕駛吸食毒品後開車上路，失控爆衝還撞上路樹，另還有吸毒後上路意識不清，連續追撞多台汽、機車的事故，北投也傳出有汽車衝進超商，當場在車內查扣含有依托咪酯成分的喪屍煙彈，在在都顯示吸食毒品後開車造成用路人極大危險。

刑事局表示，唾液快篩試劑有分成美國、德國製造，在半個月前就在北市警局信義分局試辦，最快10月底修正《道路交通處罰條例》就可以加入執法行列，至於唾液快篩試劑來源，屆時也將由各縣市警察局自行招標使用。