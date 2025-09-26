　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

喪屍毒駕日趨嚴重！全國掃蕩查獲千案　唾液篩毒最快10月底上路

▲▼毒駕日趨嚴重，刑事局擬引入唾液毒品快篩，加入交通稽查的行列。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲毒駕日趨嚴重，刑事局擬引入唾液毒品快篩，加入交通稽查的行列。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

全國傳出多起吸食毒品後開車上路發生事故，其中以依托咪酯(喪屍煙彈)最為嚴重，刑事局也引進唾液毒品快篩試劑全面取締毒駕，並且加強查緝依托咪酯，專案期間共計查獲依托咪酯案1111件，毒煙彈3千多顆、毒煙油、粉末50公斤，查扣不法所得547萬元，毒駕部分則有878件。

刑事局為了有效打擊毒駕案件，針對依托咪酯進行全國大掃蕩，共計查獲毒品案類111件；警方也因毒駕發生事故，引進唾液毒品快篩試劑，只要配合交通執法，3分鐘之內就可以驗出駕駛人是否有施用毒品後上路的疑慮，當即可以進行初步判定，避免毒駕事件所造成的遺憾。

毒品駕車事件頻傳，北市內湖區就有駕駛吸食毒品後開車上路，失控爆衝還撞上路樹，另還有吸毒後上路意識不清，連續追撞多台汽、機車的事故，北投也傳出有汽車衝進超商，當場在車內查扣含有依托咪酯成分的喪屍煙彈，在在都顯示吸食毒品後開車造成用路人極大危險。

刑事局表示，唾液快篩試劑有分成美國、德國製造，在半個月前就在北市警局信義分局試辦，最快10月底修正《道路交通處罰條例》就可以加入執法行列，至於唾液快篩試劑來源，屆時也將由各縣市警察局自行招標使用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6969 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
搶救小沂乾姑丈！屋內灌滿泥沙畫面曝
趕快兌獎！手機報稅今公布中獎名單
曝堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？
虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒
火車站擠滿人！她在花蓮捕捉暖心一幕　網感動：我喜歡台灣的原因
虎媽21歲女兒暴瘦！疑長期營養不良餓死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

29hrs後重回看守所！陳啟昱600萬交保撿抗告　法院裁定羈押禁見

馬太鞍部落感謝各界伸援！公開信曝「滿身傷但一定會再站起來」

工程行竟是「兵工廠」！警抄13把長短槍　還有「007龐德配槍」

中秋送暖！士檢攜手「三會」送月餅+慰問金　30戶更生家庭受惠

女兒學費8千喊沒錢！被抓包酒店豪砸1萬8　高職主任晚年超慘生活曝

搶救小沂乾姑丈現場曝！屋內泥沙近全滿　救難隊鏟子、水桶輪流挖

屏環保局洗街車化身救援勇士　跨夜奔馳近300公里進駐花蓮

快訊／國1北上高科交流道2車擦撞　後方塞爆大回堵7km

3天驗15具遺體！刑事局5鑑識英雄任務結束　向罹難者鞠躬

恐怖虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

台南置產聚焦永康核心「時代至上」搶佔蛋黃精華區

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

劍指傅崐萁竟冒出綠高層內鬼　王定宇「有殺傷力的」對話外流　爆怒嗆「一群叛徒」退群

29hrs後重回看守所！陳啟昱600萬交保撿抗告　法院裁定羈押禁見

馬太鞍部落感謝各界伸援！公開信曝「滿身傷但一定會再站起來」

工程行竟是「兵工廠」！警抄13把長短槍　還有「007龐德配槍」

中秋送暖！士檢攜手「三會」送月餅+慰問金　30戶更生家庭受惠

女兒學費8千喊沒錢！被抓包酒店豪砸1萬8　高職主任晚年超慘生活曝

搶救小沂乾姑丈現場曝！屋內泥沙近全滿　救難隊鏟子、水桶輪流挖

屏環保局洗街車化身救援勇士　跨夜奔馳近300公里進駐花蓮

快訊／國1北上高科交流道2車擦撞　後方塞爆大回堵7km

3天驗15具遺體！刑事局5鑑識英雄任務結束　向罹難者鞠躬

恐怖虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒

29hrs後重回看守所！陳啟昱600萬交保撿抗告　法院裁定羈押禁見

《中文怪物》爆紅電視台為何不做？　主播長文揭殘酷真相

新青安被酸「糖衣毒藥」　一票搖頭突破盲點：承認很難嗎？

Google Maps開始抓「5星評論送優惠」　專家曝最慘下場

馬太鞍部落感謝各界伸援！公開信曝「滿身傷但一定會再站起來」

花蓮光復災區災民熱食送暖　慈濟行動廚房現煮餐點供應

人氣涼糕店「涼食帖」東區旗艦店開幕　買1送1券限量送

陽帆愛女安吉寫歌卡關9次　終於決定放手！

「2025海洋之聲」音樂會落幕　台東成南島文化交流新據點

無尾熊寶寶墜樹「緊抱溫柔阿金求救」　可愛畫面網讚：最棒狗媽

【空拍對比】堰塞湖溢流前後畫面曝！壩體被沖成V型

社會熱門新聞

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

即／虎媽拘禁21歲女兒致死！爸爸10萬交保

1天撤8千人　光復鄉長嘆1事讓民眾大意

女控訴遭淫師誘姦　還強拍裸照還逼墮胎

百歲人瑞家中遭洪水淹死　曾孫監視器見最後一面

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

23歲下士遭甲車撞擊傷勢曝！摘除內臟保命

沈慶京不解「威京小沈」給了柯P什麼

寶島光學爆掏空　總經理送北檢複訊

76歲鄰長沖到溪邊泡水3天　兒悲怒：花蓮縣府無作為

快訊／國軍再傳意外！士兵遭雲豹8輪甲車撞傷

母女冷戰鬧出人命！虎媽「你不開門我不甩」

堰塞湖蓄水量剩12%　最新高清照出爐

更多熱門

相關新聞

即／台南男駕車連撞3車！車內搜出喪屍煙彈

即／台南男駕車連撞3車！車內搜出喪屍煙彈

50歲歐姓男子駕駛自小客車，23日下午沿北區文賢路南向行駛，行經文賢與和緯路口時疑失控先後擦撞2部小客車及1部機車，位在路口的市警五分局和緯所員警見狀立即上前查處，並對情緒激動的歐男實施保護管束，警方在歐男車內起獲毒品「依託咪酯」，全案依毒品及公共危險罪嫌進一步調查偵辦中。

嘉義市警方震撼掃蕩酒毒駕行為

嘉義市警方震撼掃蕩酒毒駕行為

喪屍男砍律師頭「13年前曾犯2死命案」　深夜遭羈押

喪屍男砍律師頭「13年前曾犯2死命案」　深夜遭羈押

三重搬家工開車睡在路中央　警車內搜出喪屍煙彈

三重搬家工開車睡在路中央　警車內搜出喪屍煙彈

男遭查嗆警欠績效喔　搜出喪屍煙彈更慘

男遭查嗆警欠績效喔　搜出喪屍煙彈更慘

關鍵字：

毒駕喪屍煙彈唾液快篩

讀者迴響

熱門新聞

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

吊車大王：別再捐款到「某某帳戶」　網友狂讚

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

即／虎媽拘禁21歲女兒致死！爸爸10萬交保

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

員工拒送物資　他追問才知「在災區抬遺體2公里」

一卡車物資送達　網見這1樣歪樓：很台南

1天撤8千人　光復鄉長嘆1事讓民眾大意

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

女控訴遭淫師誘姦　還強拍裸照還逼墮胎

光復鄉14死　「堰塞湖問題」醫比較藍綠執政差別：嚇一跳

她特別選「冷門物資」送到花蓮　網：好細心

百歲人瑞家中遭洪水淹死　曾孫監視器見最後一面

堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面