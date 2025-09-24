　
社會 社會焦點 保障人權

女外送員拒幫買菸　PO文抱怨「沒遮個資」反挨罰3萬

記者黃翊婷／綜合報導

女外送員小芸（化名）今年3月間接到一筆訂單，客戶額外要求幫忙買菸，被拒絕之後仍持續無理取鬧，她一時氣不過在臉書社團發文吐苦水，沒想到卻因為沒有遮蔽客戶的個資，反而害自己吃上官司。彰化地院法官日前審理之後，依法判處小芸有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，緩刑2年，條件是要向國庫支付3萬元。

外送,外送員,快遞,包裹,女性（示意圖／CFP）

▲小芸拒絕幫客戶買菸，上網發文吐苦水，卻因為露出個資而挨告。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸今年3月間因為不滿客戶A女要求幫忙購買香菸，想了一整天還是很生氣，便透過手機在一個公開的臉書社團發文，表明平台規定不能幫消費者代購餐點以外的東西，A女仍要求幫忙買菸，她好聲好氣解釋，對方居然開始無理取鬧，甚至不肯下樓取餐，質疑對方是否想害她被停權、開罰。

此外，小芸還在文章中公布對話截圖，提醒其他外送人員注意，結果卻因為截圖沒有遮蔽A女的姓名、住址，反而被A女一狀告上法院。

彰化地院法官表示，小芸未經A女同意，就將A女的個資公布在臉書上，行為確實不妥，但考量到她是因為A女違規在先，才會上網發文抱怨，事後也有意調解，無奈已經聯繫不上A女，所以無法達成調解，最終依犯個人資料保護法第41條之非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪，判處她有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，緩刑2年，條件是要向公庫支付3萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：吸菸有害健康！

09/22 全台詐欺最新數據

482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／仍有124人失聯！　水淹光復已14死34傷
快訊／工廠大火！「一家三口」遺體尋獲了
14人罹難！「橘色大桶子裝嬰兒」救人畫面曝光
為何不先炸抽堰塞湖？內行解答　連續搶救10hrs「隊員攤地」
丈夫入獄！　安以軒消失10月近況曝
快訊／光復已知14死18傷多人失蹤　1樓長者受困多罹難
高鐵首列打造中「N700ST」雛型曝　運量爆棚史哲2度飛日本

