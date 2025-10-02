彰化地方媽媽遭投資詐騙　面交60萬誘出車手...車內飄K味涉毒駕

▲彰化員林分局逮捕一名23歲詐團車手。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

自投羅網！彰化一名地方媽媽因網路交友誤陷投資陷阱，配合警方將計就計，相約面交60萬元。正當23歲李姓車手前來取款時，當場被埋伏員警制伏，眼尖的員警更發現車內散發K他命臭味，並搜出使用過的K盤，李男涉嫌毒駕，警詢後依涉洗錢、詐欺、毒品、公共危險等罪嫌送辦。

彰化縣警局員林分局表示，一名地方媽媽日前向員林派出所求助，她表示在網路交友過程中，被網友誘導投資虛擬貨幣，雖然起初有小額獲利，但當她準備投入60萬大筆資金時，直覺有異而向警方諮詢。

▲警方在23歲車手車上搜出K盤。（圖／警方提供）

經員警檢視她與網友的Line對話紀錄後，確認這是典型的「假投資」詐騙手法，立即組成專案小組，將計就計展開逮捕行動，所長江耀邦親自率領打詐小組前往交款地點埋伏。

當李姓車手駕車抵達，正準備與李女面交取款時，埋伏員警一擁而上，以優勢警力包圍車輛，當場逮捕。員警在壓制過程中，更聞到車內散發濃濃K他命臭味，隨後在車內查獲使用過的K盤，車手不僅涉及詐騙，還有毒駕危險行為，立即將人帶回派出所偵辦。

▲彰化員林分局逮捕面交車手查扣相關證件及現金。（圖／警方提供）

員林分局表示，將持續加強防制詐騙，透過宣導與即時攔阻，守護民眾財產安全，並呼籲詐騙集團常以「假投資」名義吸引民眾，初期會先有小額獲利，再以資金越多獲利越多等說詞，引誘民眾投入大量資金，後續再以操作錯誤、繳保證金或IP異常等理由拒絕出金等手法要求民眾交付更多財物或匯款，提醒民眾務必謹慎查證，若有任何疑慮可撥打165反詐騙專線或與當地派出所聯繫，避免財產損失。