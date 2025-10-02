陸教授連任「禁止酷刑委員會」委員　該會致力追究國家侵犯人權責任

▲陸教授柳華文連任聯合國「禁止酷刑委員會」委員。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸社科院國際人權法教授柳華文成功連任聯合國「禁止酷刑委員會」委員，任期自2026年1月1日至2029年12月31日。該委員會是《禁止酷刑和其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰公約》下設立的履約監督機構，致力於審查各國人權履行情況並追究酷刑責任。

《中新網》報導，10月1日，《禁止酷刑和其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰公約》第20屆締約國大會在日內瓦舉行，改選聯合國禁止酷刑委員會委員。現任中國籍委員柳華文教授成功連任，任期為2026年1月1日至2029年12月31日。

公開資訊顯示，《禁止酷刑公約》於1984年由聯合國大會通過，1987年正式生效。大陸於1988年批准公約，迄今已6次提交履約報告，並與委員會展開對話。大陸官方強調，堅決反對酷刑，並持續推動司法改革與人權保障。

柳華文1972年生於山東，為國際人權法研究專業，現任大陸社科院國際法研究所副主任、人權研究中心執行主任。他曾在北大取得國際法碩士與人權法博士，並赴瑞典與挪威進行訪問研究。

柳華文曾擔任《中國國際法年刊》主編、《國際法研究》副主編，並於國際法學會與亞洲國際法學會等組織任職。著有《中國的人權發展道路》等專著。

聯合國「禁止酷刑委員會」由10名獨立專家組成，負責監督各締約國履行義務，審查國家報告、個人來文並進行系統性調查，旨在制止與預防酷刑行為，追究相關國家的國際責任。