扎根羽球人才！王正旭推動青少年訓練中心進駐基隆高中

▲王正旭力促基隆高中成立青少年羽球訓練中心。

記者郭世賢／基隆報導

運動部成立後，首任部長由兩屆奧運男雙金牌得主李洋接任，他上任時即提出投入兒童、青少年與基層運動培育的願景，希望建構長期且完整的人才培育規劃。昨（1日）下午，立委王正旭邀請運動部設施規劃司長蔡文娟、國立基隆高中校長鍾定先、總務主任王駿智、體育組長楊燕萍及羽球教練鄭永成，共同商討青少年羽球訓練中心的後續規劃。

羽球教練鄭永成指出，青少年羽球訓練中心對於選手養成極為重要，通常需要5至6年的時間才能培養出一位優秀選手，尤其在高中階段更須兼顧學業與運動發展，因此亟需完善的訓練中心來支援。

基隆高中校長鍾定先表示，國立基隆高中過去已培育出周天成、李洋等多位羽壇好手，校方將持續研擬後續訓練計畫，並期盼運動部能全力支持。

運動部設施規劃司則回應，將盡速彙整相關內容，並辦理「優化全民運動與賽會環境計畫」審查，同時請基隆高中先行規劃羽球訓練中心的使用與訓練計畫，以納入部內規劃。

王正旭強調，青少年運動員的培訓至關重要，特別是15至19歲正值扎根關鍵期，不僅需要完善的硬體設施，更需要長遠的軟體訓練規劃。他承諾將持續督促運動部積極協助，並表示在相關審查完成後，將邀請部長李洋重返基隆高中，見證羽球訓練中心的推進。