快訊／高雄建商父女命案！女車內慘死父搶救6天　家屬一度拔管

▲高雄旗山父女倒臥車內1死1重傷，母親前往殯儀館相驗。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳奕靖／高雄報導

9月28日發生在高雄市旗山區中寮二路一處偏僻空地傳出死亡案件，一名建設公司鄭男子疑投資失敗，開車載女兒外出，家屬報案後警方到場發現父女倆人已經倒臥在車內，且身上均有刀傷，其中鄭姓女兒傷勢過重宣告不治。父親經過6天搶救之後，家屬決定忍痛拔管。

高雄警方日前接獲鄭女報案，指稱父親開車載著姊姊出門，留下家書後就此失聯，擔心可能發生意外，因此報警請求協尋。警方透過手機定位，發現鄭父出現在旗山中寮二路一帶，於凌晨2時55分前往現場，果真發現鄭父座車，但鄭家父女都已倒臥車內，且身上都有刀傷，經初步檢視，鄭女已當場死亡，而鄭父尚有氣息，立即送往醫院搶救。

▲車內有一對父女身中刀傷，女兒身亡，父親送醫院搶救 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據悉，鄭父開設的建築公司成立於2006年，主要經營透天住宅、電梯華廈開發出售，鄭父近幾年把公司交給女兒，目前正式的負責人是女兒，該建築公司為小建商，都在高雄蛋白區推案。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995