旗山傳香蕉價格崩跌「每公斤剩8元」　邱議瑩反擊：謠言

▲高雄旗山香蕉傳出價格跌到剩8元的消息。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



記者柯振中／綜合報導

高雄旗山是知名的香蕉產地，不過今年傳出價格「大起大落」的情況，上品蕉崩跌到每公斤8元，讓蕉農苦不堪言、甚至放棄採收。對此，民進黨立委邱議瑩則回應「勿用謠言，傷害蕉農」，市面上旗山優質香蕉的產地價是10至15元，1日的市場批發價格更是超過20元。

根據《中國時報》報導，王姓蕉農表示，過去秋蕉的行情價，大約落在每公斤25元至30元，就算是價格不好看，也有12元至18元左右，如今只剩下8元，扣除各項成本以後，根本已經入不敷出、只能貼錢種蕉，壓力相當沉重。也有農友指稱，雖然今年產量增加，但因為品質良莠不齊，有大量次級品湧入市場，導致價格崩跌，更有人因此放棄採收。

▲邱議瑩表示，1日的批發價格已經超過20元，勿用謠言來傷害蕉農。（示意圖／ETtoday資料照）



對此，邱議瑩在臉書上回應，「勿用謠言，傷害蕉農！」邱議瑩表示，所謂的8元是受7、8月風災影響的「次級品價格」，市面上旗山優質香蕉的產地價，約為10至15元左右，10月1日的市場批發價格，更是超過20元。

邱議瑩還說，市府與農會也協助收購加工成果乾、脆片等產品，共同穩定市場供需，減輕農民壓力。邱議瑩指稱，每次香蕉這些農產品價格異動時，就會有惡質謠言刻意用不符事實的極端案例，來製造恐慌性流量，「但是受傷最重的，永遠都是辛苦的蕉農！」