　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

旗山傳香蕉價格崩跌「每公斤剩8元」　邱議瑩反擊：謠言

▲▼香蕉才排第5！促進多巴胺生成食物排行榜 。（圖／Unsplash）

▲高雄旗山香蕉傳出價格跌到剩8元的消息。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

高雄旗山是知名的香蕉產地，不過今年傳出價格「大起大落」的情況，上品蕉崩跌到每公斤8元，讓蕉農苦不堪言、甚至放棄採收。對此，民進黨立委邱議瑩則回應「勿用謠言，傷害蕉農」，市面上旗山優質香蕉的產地價是10至15元，1日的市場批發價格更是超過20元。

根據《中國時報》報導，王姓蕉農表示，過去秋蕉的行情價，大約落在每公斤25元至30元，就算是價格不好看，也有12元至18元左右，如今只剩下8元，扣除各項成本以後，根本已經入不敷出、只能貼錢種蕉，壓力相當沉重。也有農友指稱，雖然今年產量增加，但因為品質良莠不齊，有大量次級品湧入市場，導致價格崩跌，更有人因此放棄採收。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼綠香蕉,香蕉,水果。（圖／記者謝承恩攝）

▲邱議瑩表示，1日的批發價格已經超過20元，勿用謠言來傷害蕉農。（示意圖／ETtoday資料照）

對此，邱議瑩在臉書上回應，「勿用謠言，傷害蕉農！」邱議瑩表示，所謂的8元是受7、8月風災影響的「次級品價格」，市面上旗山優質香蕉的產地價，約為10至15元左右，10月1日的市場批發價格，更是超過20元。

邱議瑩還說，市府與農會也協助收購加工成果乾、脆片等產品，共同穩定市場供需，減輕農民壓力。邱議瑩指稱，每次香蕉這些農產品價格異動時，就會有惡質謠言刻意用不符事實的極端案例，來製造恐慌性流量，「但是受傷最重的，永遠都是辛苦的蕉農！」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
威力彩2.27億一注獨得　彩券行自爆「才去南投拜拜」開大獎
快訊／兄弟奪第20座季冠軍史上最多！平野賽後吐心聲
快訊／老高深夜宣布「頻道暫停更新」
AV女優宣布懷孕！　大肚全裸自拍照曝光
前主播陳海茵驚傳出車禍！　「駕駛座被撞凹」
快訊／威力彩頭獎2.27億一注獨得！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

孩童吃健康水煮餐「慘罹脂肪肝」！醫師點名4大食物陷阱：踩到雷

旗山傳香蕉價格崩跌「每公斤剩8元」　邱議瑩反擊：謠言

LINE中秋節貼圖來了「8款免費下載」！喵嗚公園、兔子便利商店　

300元換500消費券！旗津商圈攻中秋商機　百店齊推「吃通海」

遇到會讓北捷嬤！財經網美「活到70+不容易」：可惜她溝通很糟

配合國慶空中操演　松山機場10月6日、8日部分航班異動

明後天2地防較大雨勢　中秋連假後又有熱帶擾動發展

母遇詐騙！他為還債吃公司泡麵　老闆和同事竟「默默相助」暖哭他

災後第10日　光復車站前「柏油路重現」！網看哭：謝各路超人

弘光科大助9勵志生考取理髮證照　助理教授：生涯中最感動一刻

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

孩童吃健康水煮餐「慘罹脂肪肝」！醫師點名4大食物陷阱：踩到雷

旗山傳香蕉價格崩跌「每公斤剩8元」　邱議瑩反擊：謠言

LINE中秋節貼圖來了「8款免費下載」！喵嗚公園、兔子便利商店　

300元換500消費券！旗津商圈攻中秋商機　百店齊推「吃通海」

遇到會讓北捷嬤！財經網美「活到70+不容易」：可惜她溝通很糟

配合國慶空中操演　松山機場10月6日、8日部分航班異動

明後天2地防較大雨勢　中秋連假後又有熱帶擾動發展

母遇詐騙！他為還債吃公司泡麵　老闆和同事竟「默默相助」暖哭他

災後第10日　光復車站前「柏油路重現」！網看哭：謝各路超人

弘光科大助9勵志生考取理髮證照　助理教授：生涯中最感動一刻

孩童吃健康水煮餐「慘罹脂肪肝」！醫師點名4大食物陷阱：踩到雷

威力彩2.27億一注獨得　高雄彩券行自爆「才去南投拜拜」開大獎

雷嘉汭久違合體《八尺門》導演　為原創盛事揭幕「首獎高達100萬」

許瑋甯產後代言接不完　自曝每天都有「小小奇蹟」讓她甘之如飴

兄弟奪第20座季冠軍史上最多！平野賽後吐心聲：上半季很懊悔...

水域遊憩崛起　協會促明訂人船安全標準

老高深夜宣布「頻道暫停更新」　親揭心碎原因：給我們一點時間

金音獎女星首演電影…揭接拍原因「肚子會發光」　大尺度場面曝光

HOKA芭蕾繫帶瑪莉珍成爆款！運動厚底＋皮革鞋身　搶入手售價一次看

風田沒去《中文怪物》狂被問　親揭殘酷真相：沒人找我

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

生活熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

北捷被踹婦帳號遭起底朝聖　意外曝光「凡異計畫」

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

8旬伯騎單車彰化衝花蓮！鏟完泥睡紙板

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

斷言「高虹安二審無罪」　他驚揭1危機：恐失去市長寶座

光復鄉長「就怕潰堤」錄音檔曝　媒體人批中央掩耳盜鈴

「麥德姆」颱風最快今晚生成　雙十連假前後又有熱帶擾動發展

北捷嬤「改坐一般座」乖了？苦主曝真相搖頭

更多熱門

相關新聞

市長初選戰火升溫　高雄綠營4選將出招

市長初選戰火升溫　高雄綠營4選將出招

民進黨2026地方選舉初選日程接近，戰火持續升溫，有意參選的立法委員賴瑞隆今（2）日從愛河灣划SUP登場，啟動2026高雄市長的首場政見記者會。立委邱議瑩是出席高屏二快地方說明會，強調為高雄爭取最大利益；立委林岱樺林岱樺以「大改革」訴求啟動廟口開講行程；立委許智傑則強打小港機場新航點，各自努力爭取市民支持。

花300拿500元消費券！旗津商圈攻中秋商機

花300拿500元消費券！旗津商圈攻中秋商機

台積效應失靈？　中石化8484坪橋頭廠房喊賣失利

台積效應失靈？　中石化8484坪橋頭廠房喊賣失利

雄中生控師詐財！收據金額遭塗改

雄中生控師詐財！收據金額遭塗改

ROSÉ快閃店登陸高雄！黑桃搖滾視覺搶先看

ROSÉ快閃店登陸高雄！黑桃搖滾視覺搶先看

關鍵字：

高雄香蕉價格農民市場邱議瑩

讀者迴響

熱門新聞

快訊／苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

11歲女童遭刺出現氣血胸！傷勢嚴重插管治療

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

恐怖幼兒園！孩童私密處撕裂、膝遭插針　家長怒：這老師根本瘋子

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

苗栗男「手綁刀」隨機殺人！2女童、1男送醫急救

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

出獄男追砍多名學童畫面曝光！　尖叫四起、地面留血跡

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面