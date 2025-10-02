美空軍高層人事震盪　AFGSC四星上將司令宣布退休

▲美國四星上將布西爾宣布退休。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國空軍高層人士出現異動，原本在今年7月獲總統川普提名、預定出任空軍副參謀長的「空軍全球打擊司令部」（AFGSC）司令、四星上將布西爾（Gen. Thomas A. Bussiere）在9月30日透過臉書宣布退休的決定。消息一出引發關注，因為時間點相當敏感。

Air & Space Forces Magazine報導，布西爾在發文中說明，經過深思熟慮，他懷著沉重心情做出這項艱難決定，「為了個人和家庭因素，我已決定請求從美國空軍退休」，對於能獲提名擔任空軍副參謀長一職感到深感榮幸，並感謝總統對他的信任與信心，未來將繼續以新的方式支持空軍與國防事業。

只不過布西爾原本被視為副參謀長熱門人選，今年7月被提名擔任空軍副參謀長，到了9月提名遭撤回，加上空軍參謀長艾爾文（David Allvin）突然宣布退休，外界一度推測布西爾可能轉任參謀長。但9月29日這天，川普提名前太平洋空軍司令維巴赫（Kenneth Wilsbach）出任空軍參謀長。

現年57歲的布西爾擁有長達39年的軍旅生涯，會駕駛B-2轟炸機和F-15戰鬥機，今年7月獲川普提名為空軍副參謀長是為了填補斯萊夫（James C. Slife）今年2月遭解除職務所留下的空缺。

就在布西爾宣布退休的消息公布之前，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）召集全球美軍上將來到維吉尼亞州匡提科（Quantico），並在演說期間談及整頓軍隊風氣，還稱若是聽完這些話感到沮喪就該光榮辭職。儘管網路上有人把這兩起事件合併討論，但布西爾宣布退休的聲明並未提及此事。