AI引爆全球失業？美最新研究「工作廢料」打臉：基層收爛攤子忙翻

▲AI生成式工具並無法真正有效協助提升工作效率。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

自從ChatGPT於2022年問世，美國勞動市場並未出現外界原先擔憂的大幅震盪，包括未如預期引爆失業潮，顯示生成式人工智慧（AI）雖快速發展，但仍處於初期應用階段。不過，另一份由史丹佛大學發表的研究卻揭示另一問題，即AI並未全面提升效率，反而催生大量「工作廢料」（workslop），造成企業隱形成本，員工得花時間修正瑕疵。

根據美媒《CNN》，《哈佛商業評論》刊登一份研究，他們從美國各行各業找來1150名員工，其中有40%在過去一個月收過「工作廢料」。這些AI生成的成果外觀看似專業，如簡報、正式報告或程式碼，但往往缺少關鍵資訊或上下文，讓專業人員必須重新檢查、修補，導致效率不升反降。

一名零售業主管就抱怨，為了驗證AI生成內容，他得花費更多時間調查、召開會議，最後還得親自重做。研究顯示，員工平均每處理一次「工作廢料」需耗費近兩小時，換算下來每人每月等於損失186美元的產值。若以一間擁有1萬名員工的企業估算，每年生產力流失高達900萬美元。

事實上，麻省理工學院先前研究也指出，導入AI工具的公司並未普遍增加營收，反而可能出現效率倒退的狀況。研究報告更直言，這種現象的「隱蔽影響」是把工作負擔往下游轉嫁，讓基層員工承受額外壓力。

然而，與此同時，企業高層卻不斷強調AI的顛覆力量。亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）曾表示，員工必須學會使用AI，否則可能失去工作。Anthropic執行長阿莫代伊（Dario Amodei）甚至預言，AI遲早會引發「白領血洗」。

對於工時過長、薪資微薄的基層員工來說，使用ChatGPT或其他AI工具撰寫報告，本意是節省時間，卻反被批評「工作品質低落」。外界質疑，企業口頭上鼓勵導入AI，但實際卻要求員工額外查核AI成果，等於雙重負擔。

研究人員警告，「工作廢料」的氾濫，凸顯企業盲目追隨科技趨勢的風險。AI公司雖未能提供完全取代人力的產品，卻已開始將責任推給人類，強調是使用方式的問題。OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）則在產業會議上呼籲，「在快速變化的時代，能最快採用技術的公司才會勝出。」