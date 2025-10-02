　
國際

打工仔逆襲！男奮鬥22年「買下公司」當上老闆　傳奇故事曝光

▲▼美國連鎖餐廳Friendly`s。（圖／達志影像／美聯社）

▲科利大部分時間都在Friendly's餐廳工作，從服務生一路往上升遷，成功當上品牌老闆。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國男子科利（Amol Kohli）締15歲就在連鎖餐廳Friendly's打工，當時薪5美元（約新台幣151元）的服務生，洗碗、挖冰淇淋、清潔等各種工作都做，一步步升遷往上爬，歷經22年的努力，今年正式收購母公司Brix Holdings及旗下多個餐飲品牌，當年的打工仔完美逆襲成為品牌老闆。

CNBC報導，科利2003年開始在費城地區的Friendly's餐廳打工，當時他還是只想賺零用錢來花的15歲學生，身兼廚師、洗碗工、清潔員等多職。上了大學，他雙主修金融和市場行銷期間，仍利用暑假每周工作5至6天，就這樣逐漸對餐廳的運作有了更多了解，開始支援加盟主，處理保險、薪資管理、食材成本控制等等。

科利2011年以優異成績畢業，選擇留任Friendly's區域經理而非進入金融業，數年後投資約25萬美元接手瀕臨倒閉的加盟店，透過貸款、積蓄及親友支持踏出創業第一步，最終經營了31間門市。

▲▼美國連鎖餐廳Friendly`s。（圖／達志影像／美聯社）

▲今年7月22日，科利正式收購Friendly's連鎖餐廳及其母公司Brix Holdings，還有其他6個餐飲品牌。（圖／達志影像／美聯社）

新冠疫情期間，科利的轉機來了，當時Friendly's銷售額暴跌，公司2020年申請破產保護，隔年以不到200萬美元賣給Brix Holdings。到了今年5月，科利成立他的投資集團Legacy Brands International，旨在買下Brix Holdings。

到了今年7月22日，科利正式收購Friendly's連鎖餐廳及其母公司Brix Holdings，還有其他6個餐飲品牌，包括Clean Juice、Orange Leaf等，掌控超過250家門市餐廳。

現年37歲的科利至今大部分的時間都在Friendly's餐廳工作，從服務生一路往上升遷，成功當上品牌老闆，直呼這一路走來的經歷真是令人難以置信。但他也坦承眼前挑戰艱鉅，品牌門市數從1990年代巔峰800多間萎縮到現今的100多間，計劃利用科技來進行品牌現代化，也想要吸引更多加盟主。

科利指出，在他的管理團隊之中，部分成員曾當過洗碗工和廚師，希望外界可以把餐廳和餐飲服務的工作，視為可建立長期職涯並累積財富的機會，而非一畢業就拋棄的零工，「（餐飲業）是全球少數能從基層開始一路往上爬到執行長或高階主管的產業」。

關鍵字：

服務生餐廳北美要聞

