國際

男凌晨闖民宅「屋主是MMA拳手」　被徒手痛扁滿臉瘀青囚照曝

男凌晨闖進民宅「屋主是MMA選手」　被徒手痛扁滿臉瘀青囚照曝。（圖／翻攝自Broward County Sheriff`s Office）

▲男子闖民宅被痛扁。（圖／翻攝自Broward County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國一名男子凌晨時闖入民宅，沒想到屋主是一名有過3年MMA訓練的拳手，在對方赤手空拳的情況下被痛扁一頓，等到警方到場時，被打得鼻青臉腫拍下囚犯照。

事件9月27日發生在佛州布勞沃德郡的威爾頓莊園市(Wilton Manors)，男子羅哈斯(Henny Rojas)在妹妹家借宿時，突然被十幾歲的姪子叫醒，發現有陌生男子闖進家中。

羅哈斯表示，當下雖然沒有任何武器，但曾接受過專業拳手訓練的他，靠著自己身手，成功和姪子將入侵者制伏，「我已經準備好了，這不是我第一次戰鬥，我沒有感覺到痛，什麼都不怕，我沒有槍、也沒有刀，只有上帝和我的雙手」。

目擊者表示，他看到羅哈斯連續使用多種綜合技，最後制伏了歹徒。警方將擅自闖入民宅的31歲男子卡拉薩尼(Austin Carasani)逮捕，他聲稱，自己前天晚上和朋友喝酒，喝醉後要去朋友家時不小心走錯房子，雖然如此，仍被指控入室搶劫罪，關押在布勞沃德郡(Broward)監獄中。

事件發生時，羅哈斯的妹妹與丈夫剛好在外地，接到兒子打來電話通知有陌生人闖進家中，也受到不小驚嚇。羅哈斯表示，他很開心能用自己的技能保護家人。

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

男凌晨闖民宅「屋主是MMA拳手」　被徒手痛扁滿臉瘀青囚照曝

搶劫 MMA 佛州 Henny Rojas Wilton Manors Austin Carasani 北美要聞

