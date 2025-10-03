　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

法國機場大罷工！預計10萬乘客受影響　瑞安航空營收少8億元

▲▼ 瑞安航空（Ryanair）。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞安航空（Ryanair）。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

歐洲航空旅客下週恐面臨大規模航班混亂！法國最大空中交通管制員工會SNCTA宣布自10月7日至10日早晨發動罷工，瑞安航空公司執行長歐利瑞（Michael O'Leary）警告，屆時約有10萬名旅客的航班可能遭取消，損失估計高達2000萬英鎊（約8億元新台幣）。

據英媒《每日郵報》報導，這波罷工不僅影響往返法國的班機，連途經法國領空的「過境航班」也難以倖免，包含前往西班牙、義大利、希臘等地的旅客都受波及。歐利瑞直言，僅罷工前兩天，瑞安航空預計就得取消約600班過境航班，尤以英國飛往南歐的路線受創最重，主要因地理位置與法國接壤。

雖然歐利瑞表示尊重法國勞工罷工權益，但他主張歐洲空管組織Eurocontrol應介入協調，讓過境航班不受罷工影響，「罷工應只限取消本地航班，不能波及英國飛西班牙、義大利飛愛爾蘭的路線，否則就是對歐盟單一市場的嚴重破壞。」他也呼籲英國政府及歐盟委員會出面施壓，保障過境航班正常運作。

目前，除瑞安航空外，易捷航空（easyJet）、英國航空、Vueling及漢莎航空等多家航空公司也可能受到罷工波及。不過，航空公司通常會等到罷工正式開始後才決定是否取消航班，最終影響範圍仍待觀察，因此旅客應密切留意航空公司官網或App上的航班動態。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
隨機砍人第一視角！女童來不及跑遭「1刀刺胸」　師生尖叫逃命
威力彩2.27億一注獨得　彩券行自爆「才去南投拜拜」開大獎
兄弟奪第20座季冠軍史上最多！平野賽後吐心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

大馬23名志工失聯20小時　SNCC：確定遭以色列軍方扣押

川普多線出擊！施壓藥廠擴產、逼外企遷美　瞄準2026期中選舉

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

法國機場大罷工！預計10萬乘客受影響　瑞安航空營收少8億元

中斷逾5年　印度與中國10月底前恢復直航

若政府停擺過久　美財長貝森特坦言「恐打擊經濟成長」：衝擊GDP

「3大地雷早餐」默默讓你罹癌　日本名醫示警：我都不吃

快訊／英國猶太會堂「贖罪日」遭襲2死4傷　嫌犯被當場擊斃

愛子公主首度確診新冠！上班突發高燒　緊急取消出訪行程

備妥大量屍袋！印尼學校倒塌「失聯59人恐全罹難」　重型機械開挖

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應...居然真的被跟了

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

出獄男犯案畫面曝光！超商前朝10學童揮刀　尖叫四起、地面留血跡

北捷優先席風波另一視角

出獄男犯案畫面曝光！超商前朝10學童揮刀　尖叫四起、地面留血跡

大馬23名志工失聯20小時　SNCC：確定遭以色列軍方扣押

川普多線出擊！施壓藥廠擴產、逼外企遷美　瞄準2026期中選舉

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

法國機場大罷工！預計10萬乘客受影響　瑞安航空營收少8億元

中斷逾5年　印度與中國10月底前恢復直航

若政府停擺過久　美財長貝森特坦言「恐打擊經濟成長」：衝擊GDP

「3大地雷早餐」默默讓你罹癌　日本名醫示警：我都不吃

快訊／英國猶太會堂「贖罪日」遭襲2死4傷　嫌犯被當場擊斃

愛子公主首度確診新冠！上班突發高燒　緊急取消出訪行程

備妥大量屍袋！印尼學校倒塌「失聯59人恐全罹難」　重型機械開挖

中國與澳洲礦商爭議估難僵持　海岬型船期貨價回升逾1100美元

大馬23名志工失聯20小時　SNCC：確定遭以色列軍方扣押

髮量越來越少已成全民煩惱！「6個方法」幫你改善落髮

《駭客入侵重製》高額要求惹爭議　網諷馬斯克笑話害到自身

川普多線出擊！施壓藥廠擴產、逼外企遷美　瞄準2026期中選舉

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

法國機場大罷工！預計10萬乘客受影響　瑞安航空營收少8億元

汗臭背後藏著「健康警訊」　身上飄油垢味代表肝膽功能不佳

口腔清潔沒做好「恐成癌症推手」！醫師曝致命關聯：腫瘤黑幫護衛

南投去年家暴受害者逾3000　縣府辦理家暴防治暨台灣女孩日宣導

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

國際熱門新聞

「3大地雷早餐」默默讓你罹癌　日本名醫示警：我都不吃

不是工程師　黃仁勳點名「最夯工作」

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

2歲娃登基「尼泊爾活女神」！

若政府停擺過久　美財長貝森特：衝擊GDP

中斷逾5年　印度與中國10月底前恢復直航

川普多線出擊！施壓藥廠擴產、逼外企遷美

法國機場大罷工！預計10萬乘客受影響

294乘客崩潰！　韓亞航空沒載行李直接起飛

備妥屍袋　印尼學校倒塌重型機械開挖

全美軍官讓戰爭部長寂靜下台　川普討拍要掌聲

高市早苗：台灣是日本極為重要友人

大馬23名志工失聯　SNCC：確定遭以軍方扣押

女老師把4隻生病小貓　帶教室活餵蟒蛇

更多熱門

相關新聞

配合國慶空中操演　松山機場10月6日、8日部分航班異動

配合國慶空中操演　松山機場10月6日、8日部分航班異動

配合國慶空中操演與半、全兵力訓練，松山機場10月6日、8日將有部分航班異動，國際線與國內線航班均受到影響，除了時段內航班起降時間可能提前或延後，後續時段的航班也可能因此遞延，已請航空公司提前通知旅客。

韓連假大亂！15機場「大罷工」影響245萬人

韓連假大亂！15機場「大罷工」影響245萬人

丹麥總理示警！歐洲陷「二戰後最危險」局面

丹麥總理示警！歐洲陷「二戰後最危險」局面

美軍退將：北約32國應聯合對台軍售！　同時加強聯合訓練

美軍退將：北約32國應聯合對台軍售！　同時加強聯合訓練

玫瑰也極致典雅！用香氣譜曲巴黎地標

玫瑰也極致典雅！用香氣譜曲巴黎地標

關鍵字：

航空業歐洲罷工航班法國

讀者迴響

熱門新聞

苗栗隨機殺人第一視角曝！手綁刀冷血刺童

老高深夜宣布「頻道暫停更新」

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

11歲女童遭刺出現氣血胸！傷勢嚴重插管治療

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

出獄男追砍多名學童畫面曝光！　尖叫四起、地面留血跡

快訊／苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

即／台中七期商辦驚傳墜樓！1男臟器外露慘死

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

2度隨機砍人！苗栗男2015年遭逮畫面曝

恐怖幼兒園！孩童私密處撕裂、膝遭插針　家長怒：這老師根本瘋子

內湖10歲女童多日未到學校　與媽媽陳屍住處

苗栗男「手綁刀」隨機殺人！2女童、1男送醫急救

「3大地雷早餐」默默讓你罹癌　日本名醫示警：我都不吃

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

更多

最夯影音

更多
獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面