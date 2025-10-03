法國機場大罷工！預計10萬乘客受影響　瑞安航空營收少8億元

▲瑞安航空（Ryanair）。（圖／達志影像／美聯社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

歐洲航空旅客下週恐面臨大規模航班混亂！法國最大空中交通管制員工會SNCTA宣布自10月7日至10日早晨發動罷工，瑞安航空公司執行長歐利瑞（Michael O'Leary）警告，屆時約有10萬名旅客的航班可能遭取消，損失估計高達2000萬英鎊（約8億元新台幣）。

據英媒《每日郵報》報導，這波罷工不僅影響往返法國的班機，連途經法國領空的「過境航班」也難以倖免，包含前往西班牙、義大利、希臘等地的旅客都受波及。歐利瑞直言，僅罷工前兩天，瑞安航空預計就得取消約600班過境航班，尤以英國飛往南歐的路線受創最重，主要因地理位置與法國接壤。

雖然歐利瑞表示尊重法國勞工罷工權益，但他主張歐洲空管組織Eurocontrol應介入協調，讓過境航班不受罷工影響，「罷工應只限取消本地航班，不能波及英國飛西班牙、義大利飛愛爾蘭的路線，否則就是對歐盟單一市場的嚴重破壞。」他也呼籲英國政府及歐盟委員會出面施壓，保障過境航班正常運作。

目前，除瑞安航空外，易捷航空（easyJet）、英國航空、Vueling及漢莎航空等多家航空公司也可能受到罷工波及。不過，航空公司通常會等到罷工正式開始後才決定是否取消航班，最終影響範圍仍待觀察，因此旅客應密切留意航空公司官網或App上的航班動態。