配合國慶空中操演　松山機場10月6日、8日部分航班異動

▲配合國慶空中操演與半、全兵力訓練，松山機場10月6日、8日將有部分航班異動。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

配合國慶空中操演與半、全兵力訓練，松山機場10月6日、8日將有部分航班異動，國際線與國內線航班均受到影響，除了時段內航班起降時間可能提前或延後，後續時段的航班也可能因此遞延，已請航空公司提前通知旅客。

台北航空站表示，今年國慶空中操演，除10月10日國慶當天的正式操演外，還有10月6日下午全兵力預演及10月8日清晨全兵力組合訓練，部分參與操演的飛機將於松山機場起降，相關時段的國際線與國內線航班將受到影響。

台北航空站指出，為讓操演順利進行，並將松山機場旅客影響程度降至最低，9月18日已邀集飛航松山機場的航空公司、軍方及航管單位研商，軍方代表於會中說明操演相關規劃。因影響涉及國際線、國內線與離島航班，已請航空公司先行調整，並通知訂位旅客。

台北航空站指出，受操演與預演影響，松山機場部分航班時間將有異動，起降時間可能提前或延後，後續時段的航班也可能因此遞延，已協調航空公司以「不取消航班」為原則，將以調整起降時間等方式因應。

台北航空站表示，各家航空公司已針對可能受影響的航班著手相關準備，近日將於各官網公布，並會事先通知訂位旅客，建議提早規劃行程，出發前先向航空公司確認航班有無異動，減少於機場等候時間。