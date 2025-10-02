　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

備妥大量屍袋！印尼學校倒塌「失聯59人恐全罹難」　重型機械開挖

▲▼印尼東爪哇省（East Java）泗水多佐（Sidoarjo）一所伊斯蘭寄宿學校大樓9月29日突然倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲寄宿學校倒塌後，搜救團隊尋找生還者，清理現場瓦礫與殘骸。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

印尼東爪哇省（East Java）泗水多佐（Sidoarjo）一所伊斯蘭寄宿學校大樓9月29日突然倒塌，儘管目前仍有59名學生下落不明，但在家屬同意後，當局已於今（2）日決定動用重型機具挖掘，現場同時備妥大量屍袋，似乎顯示尋獲生還者的希望渺茫。

《美聯社》報導，直到昨天仍有5名學生透過手動挖掘獲救，但事故發生至今已超過72小時，受困者的生還機率也急劇下降。如今現場部署220名救援人員待命，救護車隨時準備運送傷患，但大量屍袋的出現，似乎暗示當局對於找到生還者不抱希望。

▲▼印尼東爪哇省（East Java）泗水多佐（Sidoarjo）一所伊斯蘭寄宿學校大樓9月29日突然倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼印尼東爪哇省（East Java）泗水多佐（Sidoarjo）一所伊斯蘭寄宿學校內一棟大樓在9月29日突然倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

印尼人類發展暨文化事務協調部長普拉蒂克諾（Pratikno）表示，這項決定已與失蹤者家屬協商並達成共識，「無論如何，我們使用重型機械時都會非常非常小心。」

國家災害應變總署署長蘇哈揚托（Suharyanto）說，「我們不再考慮仍有生還者的可能性，但仍會謹慎行事。」他坦承當局不確定多少學生被埋，目前失蹤人數是根據校方出席資料與家屬提供資訊推估出來的。

▲▼印尼東爪哇省（East Java）泗水多佐（Sidoarjo）一所伊斯蘭寄宿學校內一棟大樓在9月29日突然倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼印尼東爪哇省（East Java）泗水多佐（Sidoarjo）一所伊斯蘭寄宿學校大樓9月29日突然倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

不過，部分家屬仍不放棄希望，在學校走廊鋪設床墊過夜，焦急等待最新消息。哈菲雅（Hafiah）的15歲兒子在這裡就讀9年級，「我不能放棄，必須相信我兒子還活著，他是個好動的孩子，非常強壯。」

9月29日下午，數百名男學生正在校內禮拜堂進行午後祈禱，沒想到整棟建築突然崩塌。目前5人被證實死亡，約105人受傷，多數傷患都有頭部傷勢和骨折，大多數學生年齡介於12歲至19歲之間。至於女學生則在大樓另一處祈禱，因此得以順利逃脫。

當地官員指出，這棟具有百年歷史的學校建築，當時正進行未經核准的擴建工程，上層施工結構的重量疑似超出地基承受範圍，才會釀成悲劇。


印尼學校坍塌2天！至少3人死亡　91學生仍下落不明

印尼學校違建倒塌活埋！3死近80傷「38人受困」　家長崩潰痛哭

 
10/01 全台詐欺最新數據

