屏東阿北騎單車迷航20公里！里港警搜尋8小時　堤防道路找到他

▲里港警分局員警幫家屬找到郭男。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市一名76歲郭姓男子日前獨自騎腳踏車外出後失蹤，由於患有失智症，讓家屬焦急萬分。雖能透過 AirTag 得知定位大致在鹽埔鄉一帶，卻不見蹤影。里港警分局員警獲報後，立即陪同家屬兵分二路展開地毯式搜尋。經過長達8小時、約20公里的迷航，最終在砂石車頻繁行駛的堤防路段尋獲他，及時化解危機。

里港警分局鹽埔分駐所所長王承修表示，警方於29日14時許巡邏時接獲民眾報案求助，稱患有輕微失智的76歲祖父於當日早上7時許從屏東市住家騎乘自行車離家後便不知去向，身上也未帶手機，僅能自AirTag設備得知大致定位在鹽埔鄉一帶。

警方知悉後立即載著報案人兄妹，駕駛二輛車分頭尋找，終於在堤防道路順利尋獲正騎乘自行車的郭男，幸好身上沒有受傷、精神也良好。

分局長邱逸樵表示，本案王、孫二員接獲報案後積極應處，迅速協助家屬尋回老翁，成功避免憾事發生。也呼籲，家中若有高齡或失智長者，應協助其配戴足以識別身分之手環或定位設備，並隨時留意動向；另現行屏東縣政府警察局轄下各分局偵查隊皆設有固定式或攜帶式指紋掃描設備，建議失智長者家屬可向警方申請「自願指紋捺印」建檔服務，以利警方迅速識別走失者身分，協助返家。