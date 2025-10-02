　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

貿易僵局未解　中國對美大豆採購5月以來歸零

▲▼ 美國大豆農場 。（圖／路透社攝）

▲美國大豆農場。（圖／路透社）

文／中央社

大豆是美國對中國價值最大的單一出口商品，去年出口額達126億美元。但隨全美在秋季進入大豆收成，去年佔美國大豆外銷52%的中國卻缺席，5月以來對美大豆採購還降至零。

美國廣播公司新聞網（ABC News）指出，美國總統川普今年回鍋後以關稅逼貿易夥伴談判，在對中國商品加徵關稅後，中國也對美國大豆加徵達34%關稅，使得美國大豆價格失去吸引力。

美國農民今夏期待川普政府能與中國達成協議，取消對美農產的關稅。美中官員在5月至9月間已舉行4輪貿易談判，未來幾週應還會舉行另一輪，但大豆議題尚未取得進展，美國農民也沒等到政府紓困。

紐約時報指出，美國大豆的新行銷年度從每年9月1日開始，然而中國自今年5月以來就沒再購買美國大豆。美國農業部統計，截至7月，中國購買的美國大豆較去年同期減少51%。雖然埃及、台灣與孟加拉等國向美國購買，但美國整體大豆出口量今年仍掉了23%。

▲▼大豆。（圖／路透社）

美國大豆價格已持續低迷，過去一年大多維持在每英斗（bushel）約10美元，低於2024年初的約13美元。

包括聯邦參議院農林業暨營養委員會（Senate Committee on Agriculture, Nutrition and Forestry）成員、愛荷華州聯邦參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）等出身農業大州的政壇人士，都關切美中貿易爭端對農民的傷害，呼籲儘快達成協議。

川普今天表示，他計劃在與中國領導人習近平會面時，施壓對方採購美國大豆。

他在自家社媒「真實社群」（ Truth Social）稱「我將在4週後與中國國家主席習近平會面，大豆將是主要討論議題」川普上月說，將在10月底於韓國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間與習近平會面。

川普上週表示，他希望能用部分關稅收入補助農民。然而農業部長羅林斯（Brooke Rollins）當天在另一場會議卻說，政府尚未準備好對農民的紓困計畫，還說美國將透過貿易協議開拓更多國際市場，美國農民不應再依賴「一個與我們價值觀不一致的國家」作為主要農產買家，言下之意指的就是中國。

美廣新聞網指出，根據美國黃豆協會（American Soybean Association）資料，中國是全球最大的大豆買家，過去5年的進口量超過其他所有國家總和。

在川普第一任的2018年美中爆發貿易戰前的7年間，大約60%的美國大豆是銷往中國，如今北京已轉向南美購買大豆，特別是巴西。對直接將收成出口到亞洲的美國農民而言，在化肥等成本日益高漲的當下，失去中國買家打擊不輕，甚至可能破產與農場遭法拍。

內布拉斯加州農民聯盟（Nebraska Farmers Union）主席韓森（John Hansen）日前在區域大會時說：「這是我50年來見過最嚴重的經濟下滑。」

在內布拉斯加州肯納德（Kennard）已4代務農的湯姆森（Scott Thomsen）表示，中國今年的大豆採購驟減很不尋常，「中國不買時，我們的價格就要跌」。

然而票投川普的湯姆森仍支持川普與中國的談判立場，「我投給他，是因我希望製造業能重返這個國家。我希望有更多高薪工作、希望大家都過得更好。現在只是迎來長期利益前的短痛」。

10/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

大豆

