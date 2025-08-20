貿戰衝擊！中國不買美國大豆　美農民致函川普求救

▲美國豆農致函總統川普，要求美國政府與北京達成協議。（示意圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

中國至今尚未採購將於9月收成的大豆，如今的美國大豆農民已站在貿易與財務危機的邊緣，難以承受美中持久貿易戰。美國大豆協會主席雷格蘭德（Caleb Ragland）19日致函總統川普，敦促美國與中國達成協議，取消關稅，盡可能促成大幅採購美國大豆。

彭博、路透報導，根據分析資料，依據往年慣例，中國通常會從美國訂購其預估採購量的14%。但距離9月收穫季逼近，如今美中正處於貿易緊張及談判持續之際，中國身為全球最大的大豆買家卻尚未採購即將收成的美國大豆，這種不尋常的延遲讓貿易商與農民感到擔憂。

雷格蘭德在19日致函川普，信中提及，豆農正承受極大財務壓力，大豆價格不斷下跌，但生產成本與設備費用卻持續攀升，「美國豆農無法承受與最大客戶間的持續貿易爭端」。

中國轉向購買巴西大豆可能會使美國農民損失數十億美元。根據美國大豆協會統計數據，在2023至2024年度，中國採購美國大豆占出口總量54%，價值高達132億美元。

雷格蘭德指出，關稅政策使美國大豆不敵主要競爭對手巴西，「若進入秋天還無法和中國達成大豆協議，後果只會越來越嚴重」，呼籲美方團隊在與中國政府進行談判期間，把大豆議題列為優先處理事項。

白宮副發言人凱利（Anna Kelly）對此表示，川普關心農民，將持續開拓市場，為美國農民打造公平競爭環境，確保能把更多美國產品銷往世界各地。