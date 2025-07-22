中國分散糧食進口　在安哥拉投資大豆玉米田

▲美國大豆。（圖／路透社）



文／中央社

2018年美中貿易戰爆發以來，中國著手分散大豆等糧食進口來源，從美國逐漸改由巴西等國進口，如今更鎖定非洲國家。中國國企中信建設21日與安哥拉簽署備忘錄，中方將投資2.5億美元開闢10萬公頃的大豆及玉米田，收成的60%將銷往中國。

除了大豆及玉米，安哥拉政府24日將與另一家中企簽署協議，中方將為安哥拉額外再吸納50萬噸食品的出口，但目前不清楚這50萬噸食品的具體內容。

界面新聞報導，安哥拉農業與林業部21日宣布，與中國中信建設安哥拉公司簽署大型農業項目開發諒解備忘錄，由中信建設出資2.5億美元（新台幣73.7億元）分5期實施，全部融資均來自中國投資者。

▼美國玉米田。（圖／路透社）



中信建設表示，這項投資計劃的最終目標，是在安哥拉開闢面積達10萬公頃的種植區，用來種植玉米和大豆，以滿足安哥拉國內消費和出口需求。

安哥拉農業與林業部長安鳩斯（Isaac dos Anjos）表示，這項投資計劃所種植的農產品，約有60%將向中國出口，其餘則供安哥拉本國消費。

根據報導，這項諒解備忘錄提到，該協議應涵蓋多個合作領域，包括創建和優化完整的農業價值鏈，以及建立對中糧食出口植物檢疫體系，推動簽署雙邊協議。

安鳩斯並表示，安哥拉農業與林業部24日將與另一家中企簽署協議，以便中方能為安哥拉另外50萬噸食品提供出口市場。但他沒有提到這50萬噸食品的具體內容。