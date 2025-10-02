　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美韓安全協議初步談成　總統李在明：2026國防預算大幅增加8.2％

▲美國總統川普（右）與南韓總統李在明（左）。（圖／路透）

▲美國總統川普與南韓總統李在明。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

南韓外交部長趙顯（Cho Hyun）1日表示，南韓與美國已就安全合作達成初步協議，與此同時，雙方仍在持續就貿易關稅問題進行談判。趙顯也透露，美方正在評估是否同意貨幣交換協議，這是首爾方面在關稅談判中提出的關鍵訴求，但目前看來並不樂觀。

南韓聯合通訊社報導，趙顯接受專訪時指出，美方過去已承諾，若南韓推出價值3500億美元（約新台幣10.6兆元）的投資計畫，就會降低針對韓國商品的進口關稅；然而後續細節談判，包括投資架構等具體內容，目前仍陷入僵局。

貿易問題以外，首爾與華府也同步針對安全議題展開協商，其中包括南韓是否提高國防開支。美國總統川普先前多次強調，南韓應為美軍駐紮支付更多費用，並呼籲南韓對自身安全承擔更多責任。

南韓總統李在明（Lee Jae Myung）1日表示，2026年國防預算將大幅增加8.2％，顯示強化自主防衛的政策方向。趙顯則表示，「在安全領域方面，我們已大致達成協議，將可針對必要領域提升國防能力。」

此外，南韓與美國正協商讓南韓在工業用途方面，取得更多核燃料加工的權利。依目前兩國協議，南韓在這方面受到諸多限制。趙顯表示，雙方在此議題上已有進展。

對於媒體揣測川普可能會與北韓領導人金正恩會面一事，趙顯並未完全否認。他指出，若時機成熟，美朝接觸不無可能。川普預計將於10月底出席在南韓慶州舉行的亞太經合會（APEC）峰會，李在明曾公開建議川普在此期間考慮與金正恩會談。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不敢要博愛座了？北捷白髮嬤遭踹　改坐淺藍色椅子休息
快訊／台中驚傳男大學生墜樓　倒臥停車場當場慘死
行李箱被摔壞秒賠一個全新的　她驚呼：華航現在是我爸
陸6歲弟頭長膿癬永遠禿了！　元凶竟是1寵物
快訊／屏東農藥行今早大火！　不時發生爆炸
光復鄉長「就怕潰堤」錄音檔曝　媒體人批中央掩耳盜鈴
第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

衣索比亞教堂鷹架倒塌　已釀36人死亡、200人輕重傷

美國政府被迫關門！川普氣炸「凍結民主黨州資金」　威脅裁員30萬人

美韓安全協議初步談成　總統李在明：2026國防預算大幅增加8.2％

川普出手了！簽署行政命令「承諾捍衛卡達」　要求納坦雅胡道歉

美推「晶片五五分」代表對台肯定　許美華揭關鍵：台灣有談判籌碼

抵抗川普壓制！　好萊塢重啟冷戰時期言論自由運動組織

川普政府入股北美鋰礦巨擘　減少對中依賴

烏克蘭：俄砲擊車諾比核電廠釀電力中斷　威脅全球安全

台灣崛起的一年！今年GDP估成長5.1％　贏南韓6倍之多

美政府停擺　75萬名公務員被迫休無薪假

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

白髮婦捷運逼讓坐同天被通緝　常在警所「大談陰謀論」

衣索比亞教堂鷹架倒塌　已釀36人死亡、200人輕重傷

美國政府被迫關門！川普氣炸「凍結民主黨州資金」　威脅裁員30萬人

美韓安全協議初步談成　總統李在明：2026國防預算大幅增加8.2％

川普出手了！簽署行政命令「承諾捍衛卡達」　要求納坦雅胡道歉

美推「晶片五五分」代表對台肯定　許美華揭關鍵：台灣有談判籌碼

抵抗川普壓制！　好萊塢重啟冷戰時期言論自由運動組織

川普政府入股北美鋰礦巨擘　減少對中依賴

烏克蘭：俄砲擊車諾比核電廠釀電力中斷　威脅全球安全

台灣崛起的一年！今年GDP估成長5.1％　贏南韓6倍之多

美政府停擺　75萬名公務員被迫休無薪假

守護者8局灌5分！6比1擊退老虎逼進決勝戰

女子公園賣餅乾遇到渣男　慘遭涼亭撿屍！還被拍照傳給男友

美軍退將：北約32國應聯合對台軍售！　同時加強聯合訓練

合庫前行員吞222萬稅款！公司急追回　仍挨罰200萬

抓包妻放閃小王「IG公開愛的短片」　夫2原因告輸

「台灣蝶王」王冠閎亞錦賽囊括雙金　成我國泳壇第一人

苗栗阿北駕車昏睡台72線路口　警搜出安毒+喪屍煙彈

快訊／台中驚傳男大學生墜樓　倒臥停車場當場慘死

衣索比亞教堂鷹架倒塌　已釀36人死亡、200人輕重傷

天使鎖定703轟傳奇普侯斯！面試新任教頭人選

【還我眼淚】男暖心幫扶災區「輪椅弟弟」　結局驚呆網友

國際熱門新聞

快訊／珍古德博士辭世　享壽91歲

不是工程師　黃仁勳點名「最夯工作」

無懼政府關門！美股逆勢創新高　台積電ADR漲逾3％

紐約20層大樓被劈開一道！煙囪全毀

全美軍官讓戰爭部長寂靜下台　川普討拍要掌聲

川普出手了！簽行政命令「承諾捍衛卡達」

女老師把4隻生病小貓　帶教室活餵蟒蛇

91歲珍古德過世　6月曾訪台鼓勵勿放棄前進希望

美政府停擺　75萬名公務員被迫休無薪假

美政府關門首日　參議院連2輪表決未破局

俄軍1.2億飛了！直升機遭烏無人機擊落

即／預算案未通過　美政府關閉倒數4小時

台灣崛起的一年！今年GDP估成長5.1％　贏南韓6倍之多

慕尼黑自殺爆炸1死　啤酒節暫關全城戒備

更多熱門

相關新聞

抵抗川普壓制！　好萊塢重啟冷戰時期言論自由運動組織

抵抗川普壓制！　好萊塢重啟冷戰時期言論自由運動組織

奧斯卡影后珍芳達（Jane Fonda）等超過550位好萊塢名人，1日聯合宣布重啟冷戰時期成立的「第一修正案委員會」（Committee for the First Amendment），警告川普（Donald Trump）政府正有系統地壓制言論自由與異議聲音，並強調此舉是對憲政體制的嚴峻威脅。

川普政府入股北美鋰礦巨擘　減少對中依賴

川普政府入股北美鋰礦巨擘　減少對中依賴

台灣崛起的一年！今年GDP估成長5.1％　贏南韓6倍之多

台灣崛起的一年！今年GDP估成長5.1％　贏南韓6倍之多

美政府停擺　75萬名公務員被迫休無薪假

美政府停擺　75萬名公務員被迫休無薪假

川習會10月底登場！　川普：將施壓採購美國大豆

川習會10月底登場！　川普：將施壓採購美國大豆

關鍵字：

南韓外交部長美國日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

結婚4年！人妻才發現婚紗照裡「竟是陌生人」

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

快訊／珍古德博士辭世　享壽91歲

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

8旬伯騎單車彰化衝花蓮！鏟完泥睡紙板

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

一夕破產欠債1500萬　財產剩拖鞋

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

不敢要博愛座了？北捷嬤改坐淺藍椅休息

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

白髮婦捷運逼讓坐同天被通緝　常在警所「大談陰謀論」

白髮婦捷運逼讓坐同天被通緝　常在警所「大談陰謀論」

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面