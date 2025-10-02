美韓安全協議初步談成　總統李在明：2026國防預算大幅增加8.2％

▲美國總統川普與南韓總統李在明。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

南韓外交部長趙顯（Cho Hyun）1日表示，南韓與美國已就安全合作達成初步協議，與此同時，雙方仍在持續就貿易關稅問題進行談判。趙顯也透露，美方正在評估是否同意貨幣交換協議，這是首爾方面在關稅談判中提出的關鍵訴求，但目前看來並不樂觀。

南韓聯合通訊社報導，趙顯接受專訪時指出，美方過去已承諾，若南韓推出價值3500億美元（約新台幣10.6兆元）的投資計畫，就會降低針對韓國商品的進口關稅；然而後續細節談判，包括投資架構等具體內容，目前仍陷入僵局。

貿易問題以外，首爾與華府也同步針對安全議題展開協商，其中包括南韓是否提高國防開支。美國總統川普先前多次強調，南韓應為美軍駐紮支付更多費用，並呼籲南韓對自身安全承擔更多責任。

南韓總統李在明（Lee Jae Myung）1日表示，2026年國防預算將大幅增加8.2％，顯示強化自主防衛的政策方向。趙顯則表示，「在安全領域方面，我們已大致達成協議，將可針對必要領域提升國防能力。」

此外，南韓與美國正協商讓南韓在工業用途方面，取得更多核燃料加工的權利。依目前兩國協議，南韓在這方面受到諸多限制。趙顯表示，雙方在此議題上已有進展。

對於媒體揣測川普可能會與北韓領導人金正恩會面一事，趙顯並未完全否認。他指出，若時機成熟，美朝接觸不無可能。川普預計將於10月底出席在南韓慶州舉行的亞太經合會（APEC）峰會，李在明曾公開建議川普在此期間考慮與金正恩會談。