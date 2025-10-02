　
地方焦點

連假來了屏東縣警啟動疏導網　中秋回家旅遊不塞車

▲中秋連假，屏東縣警方交通管制作為。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲中秋連假，屏東縣警方交通管制作為。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

10月4日至6日適逢中秋節連假，屏東縣預期將湧現大量返鄉及旅遊車潮。屏東縣政府警察局表示，將延續教師節連假成功經驗，提前部署各項交通管制與疏導措施，以確保民眾返鄉團圓與旅遊行程平安順暢。

▲中秋連假，屏東縣警方交通管制作為。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲中秋連假，屏東縣警方交通管制作為。（圖／記者陳崑福翻攝）

根據歷年交通流量研判，南下車潮將於4日上午8時至12時達到高峰，返程北上車潮則集中在6日中午12時至15時。針對省道主要路段，警察局將於4日上午起在台1線水底寮至內獅路段啟動「南下調撥車道」，並於6日中午起在楓港至枋山路段實施「北上調撥車道」，配合永翔路口分流措施，有效紓解車流瓶頸。同時，台1線「智慧號誌交控系統」將依即時車流調整長綠號誌，以提升整體通行效率。

除了主要幹道，警察局也針對熱門景點加強規劃。恆春分局將於4日及5日18時至22時，在墾丁大街實施人車分流徒步區，車輛需改道大灣路行駛，以確保人行安全。華僑市場、萬巒豬腳街、勝利星村、南灣及霧臺風景區等景點，將加強取締違規停車，並呼籲遊客務必將車輛停放於合法停車場，共同維護觀光秩序與道路安全。

警察局提醒，民眾出發前應檢查車況並妥善規劃路線，行車途中保持專注、避免疲勞駕駛；另可透過CMS可變資訊看板、LED交通字幕器及警廣FM93.1隨時掌握即時路況，彈性安排行程並避開尖峰時段。

警察局長甘炎民指出，剛結束的教師節連假，台1線加上台17線南北向單日總車流量最高達9萬輛次，但在警察局即時調撥車道與彈性管制下，整體交通秩序良好，展現「情境管理」及「有感疏導」的成效。他強調，中秋連假警方將持續秉持「屏安護民」理念，各分局皆已成立交通快速疏導部隊，隨時因應突發事故並加強違規取締，讓民眾在返鄉或出遊的路上都能安心無虞。甘局長也提醒駕駛人：安全是回家的唯一道路，請務必遵守交通規則、專心駕駛，與警方一同守護每一段回家路。

