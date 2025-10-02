邱垂正：陸委會沒擋雙城　同仁被批評太無辜

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡紹堅／台北報導

台北市政府宣布雙城論壇延期舉辦，藍營立委、議員質疑是陸委會卡關導致。對此，陸委會主委邱垂正表示，陸委會一直是積極協助的角色，同仁們盡心盡力的配合，卻被批評阻礙、杯葛，實在太無辜，也與事實不符。

邱垂正2日接受電台節目專訪時表示，只要是符合兩岸條例跟政策規範的兩岸交流活動，特別是對等、尊嚴的機制性交流，像上海市跟台北市的雙層論壇，還有杭州西湖跟南投日月潭的兩湖論壇，政府都正向看待、樂觀其成，且會給予必要協助。

邱垂正提到，台北市政府提出兩份MOU，還有人員名單時，他正好在美國訪問，特別告訴同仁必須要積極的協助、全力的配合來促成，「所以在我回來之後，也就是9月16日的聯審會上，我們也是跟主管機關說，不清楚的叫他們補件就好了。」

▼雙城論壇去年在台北舉行。（圖／ETtoday攝影中心）



邱垂正說，他們跟台北市政府都是主動溝通，絕對沒有已讀不回，但卻有一些人士放話，還有特定媒體不斷批評，說他們阻礙、技術性杯葛，「我們的同仁太無辜了，積極協處被人家指涉杯葛延宕，跟事實完全不符，所以也藉這個場合說明清楚。」

邱垂正還說，這次雙城論壇選在9月底舉辦，時間蠻急的，但同仁們從9月11日收件到發證，扣除掉假日，只花了6個工作天，這樣的效率不應該被指責，「我也為同仁們的努力抱屈！我們陸委會全心全力協助雙城論壇，被人家抹殺成這樣。」

邱垂正也強調，雙城論壇延期舉行，同樣的兩份MOU不用重新審查，人員及行程的部分雖然必須重新送件，但陸委會也會積極協助，「我們同樣樂觀其成。」