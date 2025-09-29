　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安拒講九二共識致雙城論壇喊卡？　北市府：匿名官員胡說八道

▲▼台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

雙城論壇延期不在9月舉行，台北市政府與上海市政府原定簽署兩項MOU，驚爆有仲介台灣人赴中工作的違法內容，傳知情官員透露，原本的MOU涉違反兩岸條例第34、35條，主管機關有要求修正，因修改後內容非中共所要，加上台北市長蔣萬安不願講九二共識，中共官方遂延期喊卡雙城論壇。台北市政府副發言人葉向媛對此痛批，通篇胡說八道，請官員光明正大為自己的言論負責，不要躲在匿名的掩護下。

據《自由時報》報導，有熟稔中共統戰的官員指出，在中國的台商關心雙城論壇突然臨時延期，向北京當局打聽消息，得知蔣萬安「愛惜羽毛」不願在雙城論壇講九二共識，且修正後的MOU內容非中方所要，中方因此將論壇喊卡。

其中有關MOU的部分，官員談及，主管機關勞動部發現有幫忙仲介、宣傳，違反兩岸人民關係條例第34、35條，9月19日要求北市府修改，北市府沒有意見，顯然這份MOU不是北市要推的，而是中共想要推的。官員分析，蔣萬安到上海若沒有講兩岸都是中國人、九二共識等滿足中方的統戰需求，MOU又不讓步，只是從北市府的角度宣傳蔣萬安魅力，累積他個人的政治資本，那就乾脆先不要辦。停辦是有台北和上海之間溝通的問題，不要將延期舉行都推給陸委會。

葉向媛回擊，特定「官員」不敢以真名示人，也拿不出任何具體證據，以匿名放話的方式通篇胡說八道，打臉陸委會的公開說法。不如就請這位官員站出來，不要躲在匿名的掩護之下，公開具名，光明正大，為自己的言論負責，讓大家看看是哪一位官員具有這樣的「膽識」與「常識」，北市府非常願意就教。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
344 1 7957 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
1天2次大烏龍撤退！他喊「最需要做1件事」：萬一踩踏，不堪設
推車哥好眼熟！竟是《華燈》日籍男星　救災全被拍
帶女兒衝災區　律師一到捐2鏟子「改做1事」！網讚最佳身教
台八男星外甥女遭吊車司機「二度輾斃」　告別式心碎發聲
逃洪水死劫！花蓮「跑贏洪水的男人」　阿公爆紅：靠一雙黑色拖鞋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拋競選黨主席承諾　郝龍斌：追回黨產後支付積欠黨工的退休金

台灣攜手國際NGO支持烏克蘭弱勢兒童！　林佳龍見證簽署MOU

施淑婷稱「打罵教育是台灣競爭力根基」　學者嘆：法普教育不能等

蔣萬安拒講九二共識致雙城論壇喊卡？　北市府：匿名官員胡說八道

快訊／中央社記者謝幸恩涉黃國昌狗仔集團案　發出聲明請辭

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

張亞中辯論會狂嗆郝龍斌　謝寒冰揭策略：大家是去看你的秀

林珍羽罹肺腺癌手術康復中　缺席中秋烤肉趴「原因曝光」

樺加沙重創東台灣！教宗為災民祈禱　外交部致謝：續推人道援助

花蓮光復重創6天　受災教師怒曝現場：完全沒看到國民黨的人

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝　縣府緊急說明

拋競選黨主席承諾　郝龍斌：追回黨產後支付積欠黨工的退休金

台灣攜手國際NGO支持烏克蘭弱勢兒童！　林佳龍見證簽署MOU

施淑婷稱「打罵教育是台灣競爭力根基」　學者嘆：法普教育不能等

蔣萬安拒講九二共識致雙城論壇喊卡？　北市府：匿名官員胡說八道

快訊／中央社記者謝幸恩涉黃國昌狗仔集團案　發出聲明請辭

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

張亞中辯論會狂嗆郝龍斌　謝寒冰揭策略：大家是去看你的秀

林珍羽罹肺腺癌手術康復中　缺席中秋烤肉趴「原因曝光」

樺加沙重創東台灣！教宗為災民祈禱　外交部致謝：續推人道援助

花蓮光復重創6天　受災教師怒曝現場：完全沒看到國民黨的人

史上最大離職潮！川普大砍人力　美10萬公務員明將集體辭職

Ryu拍片自責說謊失信！　女畫家「曝傷照」控訴遭毆打：耳鳴3個月

潰壩衝擊慘烈！光復農業及休閒產業損失近4億　復甦希望再歸零

同島一命！玉里鎮公所發動自由捐　協助光復鄉災民

極地超馬一哥陳彥博捷報　希臘超馬賽首日領先

詐欺犯判囚2年5月拒入監！警開9槍仍落跑...5hrs後被捕再涉3罪

15年前曾有婚約！SJ神童驚人脫口：我離婚了　韓網掀熱議

1天2次大烏龍撤退！他喊「最需要做1件事」：萬一踩踏，不堪設想

周興哲親揭「攻蛋沒脫衣」內幕！　首場突遇2狀況崩潰：真的很慘

4台灣人在菲律賓被抓！　涉人口販運、偷渡、非法打工

【英雄們辛苦了！】15台重型機械深夜從西部出發 勇赴花蓮救災

政治熱門新聞

花蓮光復重創6天　受災教師怒曝現場：完全沒看到國民黨的人

影片打臉！縣府稱徐榛蔚助民眾脫困　卻被拍到「轉頭就走」

快訊／中央社記者謝幸恩涉黃國昌狗仔集團案　發出聲明請辭

光復警報誤響！網紅被拍推獨輪車逃命

張善政背包客打扮現身花蓮！慰勞桃園隊

「下災區救援」便當之亂！經濟部出手了

這是堰塞湖警報聲音！政院公布正確音檔

林珍羽罹肺腺癌手術康復中　缺席中秋烤肉趴「原因曝光」

美麗島民調／民進黨反感度仍逾5成2　過半民眾不信任柯文哲

公館圓環拆除進度超前　正交路口今通車

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

自稱是國民黨最需要的黨主席　郝龍斌曝2028戰略

樺加沙重創東台灣！教宗為災民祈禱　外交部由衷感謝

鏟子超人口渴卻不敢喝水　背後原因超暖心

更多熱門

相關新聞

公館圓環拆除進度超前　正交路口今通車

公館圓環拆除進度超前　正交路口今通車

北市公館圓環拆除工程原先規畫工期65天，預計11月完工，不過北市府日前表示，工期進度達80%，羅斯福路與基隆路口將於今（29日）上午6時起以正交路口全新面貌登場，請用路人注意行車動線調整，依現場標誌標線及號誌指引行駛；公車專用道平面化後，部分原有轉向需求而行駛路側車道的公車路線將可調整進入專用道，以提升行駛效率，減少路側停靠交織干擾。

北捷14人組隊赴花蓮光復　蔣萬安曝：有同仁第一時間返鄉救災

北捷14人組隊赴花蓮光復　蔣萬安曝：有同仁第一時間返鄉救災

北市敬老卡點數比新北少　王欣儀要求：比照加碼

北市敬老卡點數比新北少　王欣儀要求：比照加碼

去函對岸沒回覆　海基會：已讀不回處理中

去函對岸沒回覆　海基會：已讀不回處理中

網傳雙城論壇MOU奉送機敏圖資　工務局澄清：惡意扭曲

網傳雙城論壇MOU奉送機敏圖資　工務局澄清：惡意扭曲

關鍵字：

雙城論壇台北市蔣萬安上海陸委會

讀者迴響

熱門新聞

「現金超人」現身光復鄉　災民感動淚

快停用！5大行動電源召回近8.8萬顆

花蓮光復重創6天　受災教師怒曝現場：完全沒看到國民黨的人

航班突然提前15小時起飛！　乘客傻眼、客服冷回：不賠

荒謬！台中「重機具超人」到花蓮被放鳥

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

今變天！　午後雨區擴大

孫生花蓮救災畫面曝光

打賭扛4袋水泥！　男當場脊椎受損慘死

影片打臉！縣府稱徐榛蔚助民眾脫困　卻被拍到「轉頭就走」

台俄混血女星自爆「遭啦啦隊搶男友」給出3線索

醫療車、義煮團進不去災區　花蓮縣回應

蛋黃酥名店　遭爆食安問題

大馬村長撤離0傷亡　光復鄉長回應了

更多

最夯影音

更多
超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？
神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面