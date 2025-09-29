蔣萬安拒講九二共識致雙城論壇喊卡？　北市府：匿名官員胡說八道

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

雙城論壇延期不在9月舉行，台北市政府與上海市政府原定簽署兩項MOU，驚爆有仲介台灣人赴中工作的違法內容，傳知情官員透露，原本的MOU涉違反兩岸條例第34、35條，主管機關有要求修正，因修改後內容非中共所要，加上台北市長蔣萬安不願講九二共識，中共官方遂延期喊卡雙城論壇。台北市政府副發言人葉向媛對此痛批，通篇胡說八道，請官員光明正大為自己的言論負責，不要躲在匿名的掩護下。

據《自由時報》報導，有熟稔中共統戰的官員指出，在中國的台商關心雙城論壇突然臨時延期，向北京當局打聽消息，得知蔣萬安「愛惜羽毛」不願在雙城論壇講九二共識，且修正後的MOU內容非中方所要，中方因此將論壇喊卡。

其中有關MOU的部分，官員談及，主管機關勞動部發現有幫忙仲介、宣傳，違反兩岸人民關係條例第34、35條，9月19日要求北市府修改，北市府沒有意見，顯然這份MOU不是北市要推的，而是中共想要推的。官員分析，蔣萬安到上海若沒有講兩岸都是中國人、九二共識等滿足中方的統戰需求，MOU又不讓步，只是從北市府的角度宣傳蔣萬安魅力，累積他個人的政治資本，那就乾脆先不要辦。停辦是有台北和上海之間溝通的問題，不要將延期舉行都推給陸委會。

葉向媛回擊，特定「官員」不敢以真名示人，也拿不出任何具體證據，以匿名放話的方式通篇胡說八道，打臉陸委會的公開說法。不如就請這位官員站出來，不要躲在匿名的掩護之下，公開具名，光明正大，為自己的言論負責，讓大家看看是哪一位官員具有這樣的「膽識」與「常識」，北市府非常願意就教。