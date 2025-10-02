台灣藝人慶祝「祖國」生日　邱垂正：沒用法規處罰

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸「十一」當天，多名台灣藝人在微博上轉貼大陸官媒的發文，祝賀「祖國」生日快樂。對此，陸委會主委邱垂正認為，這屬於藝人文化和族群的認同表態，以及對中國大陸的唱誦，是言論層次，沒有用法規來處罰，「但從我們的角度，我們是表示遺憾。」

邱垂正2日上午接受電台節目專訪，他提到，藝人要到中國大陸去發展，政府都尊重，但是在這塊土地，捍衛國家主權、人權、自由民主，也是台灣的共識以及核心利益所在，「我們了解藝人赴中國大陸從事影視工作，經常受到特定的一些意識形態介入，在整個創作環境當中，本就相當不自由，受到很多監管。」

▼吳慷仁轉貼大陸官媒的慶生文。（圖／翻攝自微博）



邱垂正指出，每到特定時刻，都有藝人去做政治表態，中國大陸說這是自發行為，但經過他們調查，很多藝人都不曉得，「都說是由他們在北京的經紀公司所為，很多在台灣的經紀公司也認為這是被逼迫的。」

邱垂正透露，他們在調查過程當中也有去問經紀公司、跟藝人直接接觸，告知這樣的情形對國人同胞的情感傷害很大，所以這次雖然尊重他們文化和族群的認同跟表態，以及對中國大陸的唱誦是屬於言論層次，沒有用法規來處罰，「但從我們的角度，我們是表示遺憾，整個台灣社會也有很強大的負面的社會公評。」

邱垂正強調，政府只有對兩件事情非常在意，第一個，是傷害中華民國的國家主權，比如說矮化台灣、消滅中華民國主權這件事，比如說，在今年中共兩會的時候，王毅說台灣唯一的稱謂就是「中國台灣省」，這是消滅中華民國的主權，引起國人相當多的憤怒，「很多藝人去轉發這個圖文，讓整個社會群情激憤。」

邱垂正續指，第二個，是呼應中共軍演、用武統的方式來侵略台灣，這也是國人無法容忍的，「這兩項是很難逾越的兩條紅線，所以對藝人，我們也跟文化部經過很多的會商，也徵集很多專家學者的意見，這兩項可以說是社會頗有有共識的，藝人就算被政治表態，也不要逾越紅線，如果逾越的話，就依法查辦。」

不過，邱垂正也特別提到，政府查處藝人的目的，是為了提供藝人拒絕中共政治脅迫、被迫表態的理由，支持藝人向陸方說不，也幫助藝人有更自由的空間，「處罰不是我們的目的。」