網傳雙城論壇MOU奉送機敏圖資　工務局澄清：惡意扭曲

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者陳家祥／台北報導

今年度的台北、上海雙城論壇喊卡，傳出卡關原因在於本次要簽的兩份MOU水治理合作、職業培訓合作，甚至還傳出「把翡翠水庫、北市下水道機密圖資奉送上海市」。對此，北市工務局今（26日）回應，本次合作備忘錄從未涉及所謂「關鍵設施圖資」，僅限於河川治理及污水處理的技術與工法分享，影射涉及圖資的說法是惡意扭曲。

工務局指出，本次合作備忘錄從未涉及所謂「關鍵設施圖資」，僅限於河川治理及污水處理的技術與工法分享；影射涉及圖資的說法是惡意扭曲，工務局強烈譴責，也呼籲有心人士停止造謠、傳謠，不該以訛傳訛誤導社會大眾。

工務局強調，兩市地理等條件不同，本就不需要、更不會用相關圖資進行交流，有心人士刻意提「圖資」根本是「拆圓環是為了讓坦克軍隊進入城市更方便」一樣等級的造謠。

另外，針對網傳指雙城論壇之職業技能培訓合作備忘錄內容，涉及「假藉職業培訓名義，仲介台灣人去上海工作，讓上海把人送來台北工作」，台北市政府勞動局嚴正駁斥，此為不實謠言，完全屬捏造、絕無可能發生。

勞動局強調，早已公開澄清，本次合作備忘錄草擬內容，從未涉及「勞務仲介」，更絕無存在送臺灣人去大陸就業，或大陸人來臺就業之情形，呼籲有心人士立刻停止散播造謠，勿製造輿論恐慌。