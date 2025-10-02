預告《火神的眼淚》電影版籌備中　溫昇豪站消防車前暖心原因曝

記者唐詠絮／彰化報導

讓人熱血沸騰的消防職人劇《火神的眼淚》劇中真實刻畫的消防員日常，轉化為實際行動！世詮多媒體有限公司董事長沈東昇9月30日捐贈一台價值近130萬的災情勘查車給彰化縣消防局，為地方防災注入新能量。更讓人驚喜的是，主演溫昇豪現身會場時，親口證實「《火神的眼淚》電影版已在籌備中！」

▲世銓多媒體董事長沈東昇(右)捐贈彰化縣消防局一輛災情勘查車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

沈東昇董事長創辦的世詮多媒體深耕影視產業近20年，從影音發行到後製研發都有傑出表現。他同時也是彰化義消分隊顧問，長期關心消防事務。談起捐車初衷，他坦言是受到《火神的眼淚》深刻影響，加上得知彰化分隊的警備車已服役19年，性能老舊，決定主動捐贈全新的災情勘查車。

▲左起分別為世銓多媒體董事長沈東昇、彰化縣議長謝典林及藝人溫昇豪。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這場溫馨的捐贈儀式在彰化縣消防局第一大隊舉行，現場星光熠熠。除了捐贈的沈東昇董事長外，彰化縣議會議長謝典林、議員黃千宴、市民代表屈炳秋，以及藝人溫昇豪、嘉仕美整形外科診所院長李進良等都到場見證。

這輛價值129萬3,777元的新車可不是普通車輛！消防局介紹，它具備優異機動性，能靈活穿梭狹小巷弄，還配備專業警示燈、警報器和高效能雙頻無線電。在災害發生初期，能快速載送人員和裝備到達現場，對於掌握災情、控制災勢具有關鍵作用，可說是救災工作的「神隊友」。彰化縣消防局對世詮多媒體的善舉表達衷心感謝，認為此舉不僅解決實際需求，更樹立企業回饋社會的典範。

活動最大亮點是《火神的眼淚》主演溫昇豪的現身。他透露當初為拍攝影集，曾親自到消防隊受訓，參與特搜任務，深刻體會消防工作的艱辛與偉大。這次應好友沈東昇邀請參與捐車儀式，他以股東及好友身分當然答應。

溫昇豪也藉機分享了他對消防工作的深刻觀察。他提到，從近期花蓮的災難救援中就能看到，消防弟兄的身影總是衝在第一線。「消防員的工作遠不止是打火，」他強調，「從天災搜救到日常的防災宣導，例如推廣住家安裝警報器，他們和義消們都深入社區、校園，可以說是全方位的守護者，非常辛苦。」

▲藝人溫昇豪。（圖／記者唐詠絮翻攝）

溫昇豪更帶來振奮消息「我們已經在著手準備拍攝電影版！」他強調，透過大銀幕的震撼力，將更能展現消防員和義消們守護百姓的英勇故事，「觀眾絕對會對這些無名英雄豎起大拇指！」從戲劇到現實，《火神的眼淚》激發的不只是收視熱潮，更點燃社會對消防員的關心與支持。隨著電影版籌備消息曝光，這股守護英雄的力量，預計將持續延燒。