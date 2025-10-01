男闖鹿港公墓砸百年古董！香爐花盆碎滿地　里長怒：會有現世報

▲彰化鹿港頂番里公墓遭人破壞。（圖／里長潘文生提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港驚傳百年墓園遭惡意破壞！頂番里內有公墓管理員近日巡視時，赫然發現多座祖墳前的花崗岩、青斗石製花盆和香爐無故被砸毀，現場一片狼藉。當地居民得知後群情激憤，里長潘文生痛斥「破壞祖墳會有現世報！」鹿港警方在案發24小時內火速破案，逮獲涉案48歲蔣姓男子，至於犯案動機尚待釐清。

9月27日清晨，頂番里內該座公墓管理員像往常一樣巡視墓園時，被眼前的景象嚇呆了——多座墳墓前精心擺設的花崗岩、青斗石材質花盆和香爐，全都被人砸得粉碎，碎片散落一地，現場滿目瘡痍。

▲彰化鹿港頂番里公墓遭人破壞。

「這不是偷竊，純粹是惡意破壞！」頂番里里長潘文生氣憤地表示，這座墓園歷史悠久，園內有數百座墳墓，是許多當地家族的祖先長眠之地。初步清查至少有7座墳墓受害，被破壞的都是用高級石材製成的祭祀用品，每組價值從數千到上萬元不等。

鹿港警分局獲報後立即成立專案小組，調閱墓園周邊數十支監視器，很快就發現一名形跡可疑的男子。畫面顯示，該男子在深夜騎機車進入墓區，專門鎖定墳前的石製花盆和香爐猛砸。

▲彰化鹿港頂番里公墓遭人破壞。

「這種行為在傳統社會是最忌諱的！」潘文生里長搖頭嘆息，他表示受害家屬得知消息後都十分痛心，不僅要負擔修復費用，更要承受祖先安息之地被褻瀆的精神傷害。他強調，按照民間信仰，破壞墳墓不僅會招來「現世報」，甚至可能禍延子孫。

這名破壞者並非隨機犯案，而是有針對性地挑選特定石材製品破壞，且墓園內的貴重物品完全沒有短少。警方在24小時內循線逮捕涉案的蔣男，警詢後依毀損罪嫌將他函送彰化地檢署偵辦。