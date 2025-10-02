　
政治

美國施壓晶片製造「五五分」　鄭麗君今出席記者會說明

▲▼ 行政院鄭麗君副院長出席「財劃法事權分配中央地方溝通行政院說明記者會」。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院副院長鄭麗君。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

針對台美對等關稅談判進度，行政院今（2日）通知，院會記者會結束後，將接續召開「台美第五輪實體磋商進度說明記者會」，由李慧芝發言人主持，鄭麗君副院長、行政院經貿辦總談判代表楊珍妮政務委員、經濟部何晉滄次長出席。

自8月7日美國對等關稅政策生效後，台美雙方談判持續進行，在三度視訊會議之後，我方談判團隊上週啟程美國華府進行第五輪實體磋商，和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）及美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）及其所屬團隊在華府進行面對面溝通，繼續針對等關稅、232條款議題和供應鏈合作進行討論。

對於美國商務部盧特尼克部長日前受訪提及台美晶片「五五分」的構想，鄭麗君昨返國後特別澄清強調，這是美方的想法，我方談判團隊從來沒有做出「五五分」的承諾，這也跟現在台美雙方正磋商中的供應鏈合作投資方向不同，「我們從未做出五五分的承諾，也不會去答應這樣的條件，我們絕對會審慎以對」。

台美經貿工作小組表示，此行我方談判團隊和美國貿易代表署及商務部進行實體會議，對於爭取調降對等關稅稅率，而且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及爭取232條款關稅優惠待遇，都進行具體且深入的討論，也有一定的進展。

至於台美供應鏈合作方案，目前仍和商務部持續磋商中，且美方依232條款調查的品項也陸續增加，因此我方希望就232相關優惠待遇做更完整的討論。我方將秉持國家利益及產業利益持續與美方進行磋商，後續待雙方就對等關稅、232條款相關優惠待遇及供應鏈合作達成完整共識之後，便會進入總結會議，達成台美的貿易協議。

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

