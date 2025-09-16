台灣民意民調／62%不滿賴清德拚經濟表現　逾半對台美關稅談判沒信心

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

台灣民意基金會今（16日）公布最新民調，三成六對行政院副院長鄭麗君領軍的台美關稅談判團隊有信心，五成四沒信心。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，台灣絕大多數人對政府對美談判團隊缺乏信心，這同時也暗示當前台灣社會存在普遍的焦慮感。此外，62%基本上不滿意賴清德總統上任以來拼經濟的整體表現，31%滿意，不滿意者正好是滿意者的兩倍。游盈隆分析，顯示絕大多數國人不滿意賴總統拼經濟的表現，儘管賴總統信誓旦旦拼經濟是他施政首要目標。

民調詢問：「台美關稅談判，最後稅率從4月2日的32%降到20%，但還沒包括既有需疊加的稅率。賴政府說台美關稅談判還在進行中。一般說來，您對行政院副院長鄭麗 君領軍的台美關稅談判團隊有沒有信心？」結果發現：10.4%非常有信心，25.3%還算有信心，24.2%不太有信心，30.1%一點也沒信心，6.4%沒意見，3.7%不知道、拒答。

游盈隆指出，換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，三成六對行政院副院長鄭麗君領軍的台美關稅談判團隊有信心，五成四沒信心。 沒信心者比有信心者多18.6個百分點。這項發現傳達了一個很直接的訊息，那就是，台灣絕大多數人對政府對美談判團隊缺乏信心，這同時也暗示當前台灣社會存在普遍的焦慮感。

而針對國人對賴總統拼經濟表現的態度，民調詢問：「一般說來，您對賴清德總統上任以來，拼經濟的整體表現，滿不滿意？」結果發現：7.5%非常滿意，23.9%還算滿意，26.6%不太滿意，35.4%一點也不滿意，5.3%沒意見，1.3%不知道、拒答。

游盈隆分析，換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，六成二基本上不滿意賴清德總統上任以來拼經濟的整體表現，三成一滿意。不滿意者正好是滿意者的兩倍；同時，有高達三成五表示強烈的不滿。

游盈隆認為，這項發現傳達了一個清楚且重要的訊息，那就是，絕大多數國人不滿意賴總統拼經濟的表現，儘管賴總統信誓旦旦拼經濟是他施政的首要目標。與四個月前相比，滿意賴總統拼經濟表現的人大幅下滑14.4個百分點，不滿意者飆升15.7個百分點。

游盈隆指出，這一來一往，使得不滿意者竟多於滿意者30.6個百分點。更仔細看，非常滿意者下降5.4個百分點，還算滿意者下降9個百分點，不太滿意者上揚4.2個百分點，一點也不滿意者上揚11.5個百分點。

