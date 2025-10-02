　
地方 地方焦點

光復家戶清淤9成「進入第2階段」　花蓮縣府籲專業技術人力支援

▲▼花蓮縣政府召開第14次馬太鞍堰塞湖協調及處理工作會議，由縣長徐榛蔚主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府召開第14次馬太鞍堰塞湖協調及處理工作會議，由縣長徐榛蔚主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府1日晚召開第14次馬太鞍堰塞湖協調及處理工作會議，由縣長徐榛蔚主持，並由行政院政務委員季連成率相關部會，共同檢視清淤進度與災後復原狀況。

縣長徐榛蔚表示，有關家戶清淤部分，已進入第二階段，需要各類專業志工協助，舉例水電及泥水技師、高壓清洗人員等。請國軍協助引導人力投入至校園、下水道側溝清理及環境垃圾等，以利後續重機具清除工作。依據國軍統計，包含縣府、軍方、公益單位及熱心志工協力部分，本次災後需清淤家戶共計1,606戶，截至目前已完成1,487戶，尚餘119戶，其中89戶為受損嚴重或無法聯繫外。

▲▼花蓮縣政府召開第14次馬太鞍堰塞湖協調及處理工作會議，由縣長徐榛蔚主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

立法委員傅崐萁指出，災戶重建模式應參考莫拉克颱風經驗，審慎評估中長期安置計畫，並呼籲中央嚴正處理不實訊息，讓前線專注救災，並建議第一時間提供地方政府災害應變經費。季政委回應，針對不實傳言將責成警政署妥善處理，強調中央與地方同在一線，應共同維護救災人員的工作環境與社會信任。

環保局統計，道路清淤部分，今日共投入人力1,985人次、機具297台，完成道路清理長度達8,265公尺，清除泥沙量計9,169噸。特別感謝台北市、基隆市、雲林縣、屏東縣、新竹市、桃園市、新北市、嘉義縣、宜蘭縣、台東縣及台中市等縣市政府，以及有利環保、有晨土木、晨順、旭正與振勝營造等民間單位；國軍、海巡署等中央單位；慈濟及各地志工共同支援，齊心協力協助光復鄉災後復原。

▲▼花蓮縣政府召開第14次馬太鞍堰塞湖協調及處理工作會議，由縣長徐榛蔚主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，家戶清淤已進入第二階段，需要各類專業志工協助。

免費補換發戶政證件服務部分，戶政便民服務站1日共辦理41件服務，累計已達360件。身分證累計113張、健保卡累計104張、戶口名簿累計53本、戶籍謄本累計37件、死亡登記11件、免費照相12件、乘車卡累計25件及其他。

交通管制部分，縣府新增佛祖街中正路與成功街區段之交通管制，將封路管制僅供大型機具清淤，以加速復原工作。針對損毀車輛拖吊情形，已拖吊總計汽車298台，機車9台。

流感疫苗施打部分，9/29至10/1，施打流感疫苗345人、新冠疫苗73人。光復鄉居民、志工及所有救災人員都能施打，提醒有意願施打者至糖廠醫療站。

徐榛蔚感謝中央各部會、各縣市政府及各界志工齊力相助，協助加速清淤與重建，讓災區鄉親早日恢復家園。

10/01 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

光復家戶清淤9成「進入第2階段」　花蓮縣府籲專業技術人力支援

